Tambagi ko Noy Kulas: Misteryuso

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngalan nga Mea, single ko but naa koy live-in partner. Mga one and half years na ming gapuyo.

Bisan ani nga kadugayon, wa pa ko kaila kaayo sa akong partner. Mystery guy kaayo ni siya until now. Nnagkaila mi niya through sa akong kauban sa office. Nag-date ug nagkasabot nga mag live in mi. Ingon sa akong kauban nga single ang akong partner, buotan, di bisyuso, taga Samar but wa siya kahibawo asa sa Samar. Nangutana sab ko sa akong partner but nihangyo siya nga di na lang utingkayon kay di siya ganahan nga maghisgot kay di siya ganahan moestorya. Wa na lang ko namugos.

Ang ako lang kahibudngan kay usahay mawagtang siya og 2-3 days. Mananghid siyang dunay lakwon. Naa man siyay motor hinuon. Ang akong friends nagduda nga basin duna siyay laing pamilya o di ba krimi-nal. Hapit tanang tawo karon naay Facebook pero siya wala. Di sab siya ganahan mabutang ang iyang nawong sa FB. Ang iyang cellphone kanang keypad lang. Di kuno siya kahibawo mogamit ug di siya ganahan.

Gusto na unta kong magminyo but likay kaayo siya sa topic. What do you think, Noy Kulas, naa siyay pamilya nga lain or kriminal ni siya kay grabe man ka secretive? Akong mga amiga sige nag-ingon nga pabuwagan kay ku-yaw daw pero wa man koy nakit-ang sala niya. Unsa kahay maayo nakong buhaton?

MEA

Mea,

Kon wa pa siyay tinagoan, nganong likay man kaayo siya sa social media? Okay lang nang way FB account kay duna pa may pipila ka mga tawo nga sama niya nga way FB kay di ganahan. But ang kanang di siya magpaapil sa iyang dagway sa Facebook lain na sab na nga estorya. Mao nay red flag or bantayanan, angay matngunan. Busa naa say igong rason ang imong mga amiga nga pabuwagan siya.

Tinuod, wa siyay bisyo ug permi ra sa balay, pero kon molakaw, mawala og 2-3 ka adlaw nga way pahibalo. Di gihapon na maayo. Angay ka mokuyog niya kon gusto nimo, pero sure kong balibaran ka. Imong katungod ang mangutana kon kinsa siya ug taga diin, imbes maghimo og estorya. Kon di siya motug-an, buwagi ug ayaw risgoha ang imong kaugalingon sa tawo nga naay tinago.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com