Tambagi ko Noy Kulas: Miuga na

Dear Noy Kulas,
Importante kaayo ang time sa duha ka mga tawo who truly love each other. Para nako, not negotiable kaayo ni. I-hide lang ko sa name nga Clara. Itago lang nato sa ngan nga Peter ang akong boyfriend.
Sa sugod sa among relasyon, happy kaayo mi ug pirmi magkuyog bisan asa. Apan sa paglabay sa panahon, nagsugod ang among mga panagbangi kay nagkagamay ang iyang oras para nako. Na-busy siya sa trabaho ug usahay dili na makatubag sa akong text ug Messenger messages. Nasakitan ko kay dili man siya ingon ani kaniadto. Tungod niini, halos matag semana na lang mi maglalis.
Unya naay time nga sa Facebook na lang ko nakakita nga nag-outing sila sa iyang mga kauban sa kompaniya nga wa gani siya ni-inform nako. Nagduda ko nga basin adunay na siyay laing babaye sa ilang kompanya. Gitawgan nako siya aron magkita mi ug gipahibalo ko kaniya ang akong kasakit ug pagduda. Nasakitan ug nihilak siya kay di tinuod ang akong duda. Nangayo siya og sorry nako.
Mao ni ang akong problema karon. Unsay akong buhaton aron mobalik ang akong trust niya? Di ko makasabot nganong nausab siya pero ingon niya love gihapon ko niya. Di ba if love nimo ang tawo mangita ka og way to communicate bisan gud di tanang time? Mogahin ka og time aron magkita ug mag-update sab ka, di ba? Wa man gihapon siyay time nako.
CLARA
Clara,
Valid ang imong observation ug concern parte sa inyong relasyon kay ang kausaban sa naandan duna gyuy hinungdan. Not necessarily nga duna siyay lain, apan basin nahimo nang routine ang inyong mga buhat hinungdan nga nangita siya og laing mga kalihukan nga moputol o masagol sa inyong routine. Apan posible sab nga duna siyay lain. Di na imposible kay sa mga ing ana nga changes, duna gyuy hinungdan and usa ani, ang third party.
If magpadayon ang iyang gibuhat diha nimo, it’s time to let go niya. Kon di na mahibalik ang kanhing fire sa inyong relasyon, nganong di mo man siya buhian? Unhealthy ang pagsige og huna-huna kabahin sa imong partner nga hayan, wa nag-bother paghuna-huna nimo. Ang relasyon two-way gyud unta na. Mao na ang ideal. If di na makadungan sa step ang usa, nganong manayaw pa man mo? Let it go.
NOY KULAS
