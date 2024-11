Tambagi ko Noy Kulas: Miuli kay nasakit

Dear Noy Kulas,

Ako si Nikka, minyo but buwag na sa bana for more than 10 years. Dagko na sab ang among mga anak ug majority minyo na. Ako na lang siyang gipasagdan diha sa Pilipinas while ako wa na nag serious og relationship. Naa koy relasyon duwa-duwa na lang. Mao nay giingon nga bahala na gud basta kay hadlok na ko mag serious.

Two months ago ang akong parents nag inform nga akong bana niuli sa amoa kay masakiton na. Ang partner ini wa nakaatiman so ni decide ang akong bana nga mouli sa among balay. Wa siya ni contact nako kay maulaw na siya. Nangayo siya og pasaylo sa akong pamilya ug nako pinaagi sa akong parents. Nanghangyo siya nga suportahan siya sa iyang medical needs, labina sa maintenance. Bahala na kuno og di ko makig-uli ug mopasaylo niya.

Noy, obligado pa ba ko nga mo support sa akong bana? Angay ba siyang pasayluon o di sa iyang gibuhat nako ug sa among mga anak nga iyang gitalikdan? I need your advice. Daghang salamat.

NIKKA

Nik,

Niuli siya kay masakiton na. Sa ato pa, ang babaye nga iyang gipuli nimo wa mahigugma sa tinud-anay kay kon tinuod pa, iya unta atimanon ang imong bana. Karon, imo ba siyang pasayluon? Mao na ang pangutana. Pasayloa siya sa iyang gibuhat. Mao na ang best thing nga imong mahimo as part of moving on process. Wa hinuon ko magpasabot nga makigbalik ka niya. You can just be friends kon wa ka nay gugma niya. Ayaw pagbaton og pagdumot niya kay di sab na makaayo niya ug nimo. Let go.

As to the support, baga sab siya og nawong. Yet if makaya nimo, buhata hangtod lang asa sab kutob bisan di ka obligado human ka niya biyai for more than a decade. But before doing it, konsultaha sab ang inyong mga anak nga hayan mas nasayod parte sa kahimtang sa ilang amahan. Mas maayo nga kamong tanan ang mo-decide if he is worth sa support and how much.

Hinaot pa nga magkauliay ang inyong kabubut-on isip tipik sa pag move on ug healing sa hingpit.

NOY KULAS

