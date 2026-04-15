Tambagi ko Noy Kulas: Mo-abroad o di?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Inya, nag-work sa usa ka private company. Di pa ko dugay ni-graduate sa college. Ang akong problema mao ang support sa akong pamilya ug lovelife. Naa koy boyfriend nga ato lang taguon sa ngan nga Denver. Si Denver nag-work na, but nag-support sa iyang pamilya kay siya ang eldest. Ordinaryo lang sila nga pamilya same sa akoa.
Unya while nag-work ko, akong na-close nga friend si Benjie, supervisor sa among company. Buotan but maguwang siya og five years nako. Usa siya sa mga sinaligan sa kompaniya. Bisan pa ini, taas siya og damgo sa life para sa iyang future. Last year nagsugod na siya og pang-apply sa abroad. Nadawat siya sa duha ka mga company apan nagpili siya. Ang usa ka company nag-need og laing employee. Ang iyang cousin nga supervisor didto sa abroad mao ang ni-endorse niya. Karon iya kong gi-recommend ug nadawat gyud ko. Kami nang duha ang molarga this year. Then nisulti siya nako nga naa siyay feeling diri nako. Diri na ko naglibog kay naa koy boyfriend.
Kon modayon ko sa abroad, worried ko nga mabiyaan nako ang akong BF. Buotan sab si Denver, but for me wa pa koy future with him kay priority ang iyang family. Noy, unsa kaha ang akong angay nga buhaton? Alang sab ni sa akong family. Should I tell my BF nga nang-apply ko ug nadawat? Unsaon ko ni si Benjie?
INYA
Inya,
I-prioritize ang imong pamilya kay bisan gani siya iya mang pamilya ang gihatagan og prayoridad. Sakto man gyud nang buhata kay in the end ang atong pamilya mao man gyud na ang atong sandigan ug mounong nato.
Di ang uyab maoy naay nato kanunay, unless mahimo nang kapikas. So padayuna ang imong plano sa pag-abroad. Sultihi siya sa tinuod. Kang Denver, prangkahi siya kon unsa may naa sa imong dughan. Kon wa kay gugma, pahibaw-a, prangkahi siya kon unsay imong gibati.
Ayaw itago ug kaikog. Ayaw sab kahadlok nga mo-abroad ka kay alang na sa imong pamilya. Ang oportunidad tagsa ra na moabot, so grab it. I don’t think nga si Denver mopahimulos sa higayon kay sa giingon mo na, buotan siya.
Gawas pa, pulos mo single, way mga kabilinggan sa kinabuhi. Pray for it nga madayon ka and don’t worry kay di man kaha na gubot nga dapit ang inyong adtoan?
NOY KULAS
