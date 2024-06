Tambagi ko Noy Kulas: Mobalik ang galuib

Dear Noy Kulas.

Maayong adlaw kanimo. Usa ko sa liboan nga nagsubay sa imong lindog. I-hide lang ko sa alyas nga J.

Kining akong suliran kabahin ni sa akong ex nga nibalik na dinhi human ni work sa abroad og mga 20 years. Napugos siya og undang kay ang iyang asawa nikuyog sa laing lalaki ug gibilin ang ilang duha ka mga anak. Bisan didto pa siya sa abroad ako na ang iyang pahungawan sa tanan kon mag-away sila sa iyang asawa kay nagduda siya nga duna nay lain. Na-confirm ra gyud niya kay nikuyog sa lalaki.

Karon nagka close mi og balik but wa man koy problema kay until now single pa ko ug wa na ko nangita og boyfriend sukad mi nagkabalik og close sa akong ex. Ang ako gyud nga problema karon mao ang among relasyon kay mabdos ko ug siya ang amahan. Ang nakapa complicated sa story kay nagparamdam ang iyang asawa nga makigbalik sa akong ex kay ang mga bata gusto nga ma-intact sila og balik.

Unsa may akong buhaton? Di ba ko mapriso aning akong situation? Nisaad ang akong ex nga mosuporta siya nako ug sa bata but need sab nga officially siya ang amahan. Naglibog na ko sa akong buhaton. Please tambagi ko.

J

J,

Kon unsa may desisyon sa imong ex, respetuhi lang kon makaayo sa iyang pamilya kay basin gihimo ka lang nga panakip butas niya sa mga panahon nga nagkinahanglan siya og tawo nga pahungawan kon naa siya sa grabeng kaguol. Pun-an pa nga duna moy past.

Okay kaayo nang support nimo ug sa bata, apan careful lang mo nianang official nga pag-ila kay basin mahibaw-an sa asawa nga mabdos ka ug makaanak na ka, makakuha unya na og kopya ug pasakaan mo og kaso. Pag-discuss lang mo nianang butanga. Wa may dautan nianang iyang plano but duna nay incidents nga nakakuha og kopya sa birth certificate ang asawa, iyang gikiha ang iyang bana ug ang no. 2 nga ang birth certificate maoy gigamit. Adtong panahuna wa pa hinuon ang estrikto nga Data Privacy Act.

Padaplin lang kon ang asawa mobalik na niya. Bisan tuod nakasala ang misis, apan kon pasayluon sa imong ex, ilaha na kana, gawas ka na. Ang importante alang nimo mao ang suporta niya financially ug ang pag-atiman unya nimo sa bata.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com