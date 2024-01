Tambagi ko Noy Kulas: Mobalik sa no. 1

Dear Noy Kulas,

Itago ko og Mr. Confused. Naa na ko sa early 40s, Noy Kulas. Minyo ko pero nagbuwag mi sa akong asawa mga five years na. Younger siya nako og 10 years.

Nagbuwag mi kay di siya makaanak bisan giunsa namo og paninguha. Pag check up namong duha sa doktor kay siya ang naay deperensya while ako okay ra. Nabugnaw ko niya so nangita ko og laing babaye ug nakakapa’g ko og lain kay gusto ko makaanak.

Sa sugod namo sa number 2 okay ra kaayo mi but nagkadugay ug human siya nakuhaan sa una unta namong anak, nausab na siya. Palaaway ug magsige og pangaway kay grabe diay siya kaselosa. Nimabdos na unta siya last year but nakuhaan na pud siya. Ang ob-gyne nisulti nga maglisod na siya sa pagpanganak human sa miscarriage. Human ko nakahibawo sa sulti sa doktor, na-discourage ko og samot. Karon magsige na lang mi og away.

Nagplano ko mobalik sa a­­kong asawa kay sukad mi nagkabuwag wa siya nangita og lain. But unsaon kaha nako siya og sulti? Naa pa kahay paagi nga makaanak mi? Mangayo ko og tambag nimo, Noy Kulas. Daghang salamat kon tagdon nimo ni akoang problema.

MR. CONFUSED

Mr. Confused,

Sa kaminyuon, usa sa gisa­aran sa magtiayon mao ang in sickness and in health. Sa ato pa, maayo man og pang­la­was o masakiton, mag-inu­nu­ngay. Sa ato pa, manganak man o di, dawaton ang kapikas sa kinabuhi kon unsa man ang iyang kahimtang kay imo man siyang gipili nga kapikas. Siya ang nagkompleto nimo, makahatag man siya o di og anak nimo. Mao na ang usa sa essence sa kaminyuon. Mao na ang tinud-anay nga gugma nga di masukod lang sa pagbaton og anak.

Maanindot man nang du­na moy anak, apan di na ma­oy katapusan o mohatag og hingpit nga kahulogan sa kaminyuon. Daghang magtiayon nga way anak apan nagmalipayon. Instead nga ilang anak, didto nila giha­tag ang panahon sa mga pag-u­mangkon, who in turn, niha­­tag og respeto ug kalipay kay ni treat kanila nga mga gini­ka­nan sab. Naay uban nga nipili sa pagpanagop sa legal nga pa­agi kay naa man tay balaod niana.

Karon nga nakaamgo ka na, balik sa imong asawa. Kay ikaw man ang nakasala ug nibiya, ikaw ang moduol, ma­ngayo og pasaylo kaniya. Mao nay giingon nga bisan sa kata­as sa prosesyon, mobalik giha­pon ni sa simbahan.

NOY KULAS

