Tambagi ko Noy Kulas: Mobiya kay way anak

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo, Noy. First time ko padala nimo og letter kay magpatambag ko. Itago lang ko sa name nga Leh.

Kining akong problema bahin ni sa akong situation karon. Naa koy live-in partner for six years. Wala mi anak. Puro mi maayo og work ug active og lifestyle. Meaning mag gym ming duha after sa among work but kuwang mi kay wa mi makaanak after six years namong pagpuyo.

Ako na pud siya gipangutana kon unsay iyang plano namo. Ingon ra siya nga happy siya sa among situation but na-feel nako nga same mi, gusto nga makaanak. Ako man makita nga magsige siya og tan-aw og bata ug kon di man gani, magsige og kugos sa iyang mga pag-umangkon.

Love nako siya but feel nako wa siyay plano magpakasal nako kay wa mi anak. Ang akong family gusto na nga mobiya ko niya kay lain kuno kon hangtod sa hangtod mi nga magpuyo nga way kasal. Di ba kaha maayo nga magbuwag na lang mi aron makapangita siya og babaye nga makaanak? Hatagan nako siya og freedom unya makakita ko og lalaki nga magpakasal nako. Sakto ba kaha ning akong nahuna-hunaan?

LEH

Leh,

Mas maayo nang mag-estorya mong duha aron imo siyang masultihan kon unsay naa sa imong huna-huna. Balido man sab ang imong reklamo nga wa ka pakasli after six years ninyong pagpuyo. Kay naay anak o wa ang babaye, kon dunay love ang lalaki, pakaslan ang babaye. Di kay huwaton nga momabdos ang babaye una pa pakaslan. Naa gani joke nga daghanon og uyab sa lalaki kay ang unang momabdos maoy pakaslan.

Ang primary reason sa pagbaton og relasyon di baya ang magkaanak. Ang gugma sa duha, alang nako maoy rason. Ang ikaduha mao ang pagpabarog og pamilya. Kon di makaanak, so be it. Mahimo rang managop ang magtiayon nga mao say gibuhat sa pipila.

If wa siyay plano nga mopakasal nimo nga maoy imong gusto, then sultihan mo siya nga andam kang mobiya niya if di ka niya dad-on sa altar sa kaminyuon. Imo nang katungod nga di pwede niyang gapuson.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com