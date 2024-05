Tambagi ko Noy Kulas: Mobiya o di?

Kon way time ang ilang papa sa pagpanuroy, ikaw ang mo-invite nila og laag? O bisan usa lang nila ang imong dad-on. If mobalibad, another time na sab ang huwata. Hangtod nga mokuyog sila nimo. O kon mahurot na ang tanang mga pamaagi sa pag-communicate nimo ug paghatag og olive branch, kon duna ka may sala ug pagkuwang, then diha ka na mohukom mobiya ka ba o di. And pag-ampo sa Ginuo for discernment and strength. But most of all, pasabta ang mga bata sa sitwasyon.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com