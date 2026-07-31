Tambagi ko Noy Kulas: Mobiya o di?

Dear Noy Kulas,
Ako si Apple, 38 years old, single but dunay live-in partner nga minyo, apan buwag sa asawa mga nine years na. Duna mi usa ka anak nga three years old.
Nibiya kaniya ang iyang asawa ug mikuyog sa laing lalaki nga mas adunahan. Matod niya, wala na niya kini gukda kay kanunay silang mag-away tungod sa kuwarta. Bisan 10 ka tuig ang ilang edad nga kalainan, gisugot ko siya kay buotan ug maayo ang iyang pagtratar kanako.
Bisan adunay na mi anak ug lima ka tuig na kaming nagpuyo, wala gihapon niya gihikay ang annulment sa iyang asawa bisan iyang gisaad kini kanako. Karon, adunay laing lalaki nga nagparamdam nako nga 45 anyos, buotan, single, ug andam modawat sa akong kahimtang.
Dili na motingog akong partner kon hisgutan ang kasal ug annulment. Kaya ra unta niya kini kay maayo iyang trabaho ug adunay negosyo. Wala na lang ko namugos kay naa sila'y anak sa iyang asawa nga nagpuyo sa iyang mga ginikanan ug maoy nagdumala sa ilang negosyo.
Unsa may akong buhaton? I need security sa life karon. Ako na ba lang kaha siyang biyaan? Wa man siyay sala apan need niyang mo-understand sa akong situation. Unsa kahay maayong buhaton, Noy Kulas?
APPLE,
Apple,
Kinsa man ang imong mas gihigugma o mas duna kay pagbati, niana bang imong partner karon o sa nag-court nimo? Mao na ang imong unang sutaon. Lisod modesisyon ka nga di ka pa makatimbang kinsa ang mas bug-at nilang duha.
Nindot ang magpakasal, pero ayaw kung tungod lang kay adunay ni-offer. Sultihi ang imong partner nga adunay nag-court nimo ug gustong magpakasal. Basin kini ang makapahunahuna niya sa pagpa-annul. Dugay ang annulment, busa tan-awa kon andam ba siya nga molihok aron makasal mo.
Naa kay katungod sa pag-demand kay nisaad man siya nimo niini dihang ni-court siya nimo. Apan kon ma-fail siya sa iyang saad, imo sab nga katungod ang pagpili kon mopadayon ka ba o di, naa may magpakasal nimo o wa.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com