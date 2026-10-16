Tambagi ko, Noy Kulas: Modayon sa duhay anak?

Dear Noy Kulas,
How I wish I can go back sa past time kay maayo pa wa na lang mi niari sa Cebu kay di unta ko ma-hurt. Tawga lang ko og Cathy, 29 years old.
Taga Mindanao mi ug namuyo mi diri sa Cebu early this year kay naigo mi og calamity. Naa may igsuon si Mama dinhi sa Cebu so nanganhi mi aron molikay kadiyot while giayo pa ang among lugar nga guba kaayo. Niundang una ko og work ug nadawat ko dinhi sa laing work.
Sa akong work akong na-meet si Jerome, guwapo, buotan but duha na ang iyang mga anak sa lainlaing babaye. Okay ra gyud kaayo mi as friends ug niabot ang time nga nanguyab siya nako. Kampante man kaayo ko niya kay open siya sa iyang life diri nako, ni say yes ko niya.
Maayo kaayo ang dagan sa among relationship. Iya kong gidala sa ilang balay ug gipaila-ila sa iyang parents ug sister. Nakalimot ko nga temporary ra ang among pagpuyo dinhi sa Cebu. Karong middle sa November, manguli na mi. But ang akong parents niinsister nga mouban ko'g uli kay di sila ganahan ni Jerome kay playboy kuno. Kon di ko mouli sa amoa sa Mindanao, mabuhi ba kaha ko diri? Kon mouli ko, anugon kaayo ang among nasugdan nga relationship.
CATHY
Cath,
Ayaw lang supaka ang imong parents kay ang ilang gilantaw mao man ang imong kaayuhan. Di sab na sila mahimutang nga manguli sila nga wala ka. Uli uban kanila. Yes mabuhi ka but ang imong parents worried nimo.
Hinuon sultihi si Jerome nga kon interesado gyud siya, moapas siya nimo aron makakita siya sa inyong lugar ug magkaistorya sila sa imong pamilya.
Wa na magpasabot nga kay duna siyay duha ka mga anak, iresponsable na siya. Kon iyang gisuportahan ang duha niya ka mga anak ug giila siyang amahan sa mga bata nga dunay pagtugot sa mga mama, okay siya nga pagkatawo. Nakaila ko og sama niya og status nga nahimong very responsible husband and father. So, di maayong i-judge ang tawo.
If kining duha ka mga sitwasyon naa siya niini, then he is okay. Wa gani, ayaw na lang ipadayon ang inyong relasyon.
NOY KULAS