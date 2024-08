Tambagi ko Noy Kulas: Mogasto sa annulment?

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Kuya, 42 years old na ko ug dugay na diri sa abroad nagtrabaho although nagbalhinbalhin ko.

Until now single ko but duna koy gisuportahan nga anak kay nakabuntis ko dihang batan-on pa ko.

Karon dako na ang bata ug nakaila nako. Ang iyang mama naminyo sa lain nga lalaki ug duna silay usa pud ka anak.

Karon ang iyang bana sumasakabilang bahay kay nakakaplag og laing babaye.

Karon ang mama ni communicate nako ug ako ang iyang pirme sumbongan sa mga problema.

Iya kong gisultihan nga dako siya og pagmahay nga wa siya nisugot nga magminyo mi kay playboy lagi ko kaniadto. Naluoy ko niya ug maora og niturok og balik ang akong feeling niya. Pero bisag unsaon minyo man gyud siya.

Unsa kahay akong buhaton? Sa edad nako ron, ganahan na ko mo settle down nga klaro ang pagpuyo? Mahimo ba nga wa nay babag? Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?

KUYA

Kuya,

Pila ka tuig na silang nagbuwag? Kon taudtaud na, i-explore ang possibility sa pag file og annulment sa kasal nila.

But ayaw sa, nagkauyab na ba mo? Naa ka bay feeling niya nga klaro? Kon wa but gusto ka lang mo settle down, ayaw lang pakisawsaw sa ilang kinabuhi.

But if naa kay feeling and dugay na silang nagkabuwag, estoryahe ninyo ang inyong direction ug unsay iyang mga plano sa iyang kinabuhi nga minyo.

Kon magka-align ang inyong mga plano ug tumong, diha ka na mo-explore sa kinabuhi nga kauban siya, apil na ang annulment sa kasal.

Kaya ba nimo financially ug kaya ba nimo ang paghuwat? Mao ra ba ni ang mga babag sa balaod sa annulment sa atoang nasod.

Mahal ug magsangkiig mao nang ang mga kabos nag-antos sa kaminyuon nga sama og impiyerno o dunay mga magtiayon nga dugay nang nagbuwag apan way nahimo kay way kapabilidad financially sa pagpa annul.

Kon magkasabot mo, diha ka na mohukom if mopaluyo ka ba sa annulment kay gusto ka na man kahang mo settle down?

NOY KULAS

