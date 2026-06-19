Tambagi ko Noy Kulas: Mogukod pa ba sa BF?

Dear Noy Kulas,
Arangan mi pagkabutang ug ang akong parents gusto nga maminyo ko og foreigner kay wa kunoy ayo ang Pinoy. Mao ni ang pirme isulti nila nako kaniadto pa. Nag-edad na ko karon og 34 years old. I-hide lang ko sa ngan nga Loise.
Nagtrabaho ko as supervisor sa usa ka company dinhi sa Cebu. Usa sa akong mga kauban nga ordinary employee akong na-close og maayo kay buotan ug kugihan. Manghod siya nako og two years. Gaan kaayo ang akong feeling niya sukad nagkaila mi. He is smart ug I think mas deserve niya nga mangita og laing job. But ingon niya nga okay ra niya ang company namo kay naa siyay gigastuhan pa nga mga igsuon kay siya ang gisaligan sa iyang parents.
Tungod sa among ka close, nagka relationship mi nga wa makahibawo ang among mga kauban. Friends ra ang among gisulti nila. Pero nakit-an mi sa akong papa dihang nagkuyog mi og pagpanimba. Nasuko og maayo ang akong father ug iyang gi-confront ang akong boyfriend. After ato, one week siyang ni-absent sa work tungod sa iyang kauwaw.
Wa na siya nanagad nako ug ako na lang nahibaw-an nga nang-apply siya og laing company ug nadawat. Ni-tender siya sa iyang resignation. Hurt kaayo ko sa nahitabo ug nisamot kay until aning akong pagsuwat wa gyud siya makig-talk nako. Iyang i-drop ang akong calls. Unsa kahay akong buhaton, Noy Kulas?
LOISE
Loise,
Kon imo nang gihurot ang imong effort sa pagpakig-communicate niya, ayaw na lang siya pugsa. Basin nasakitan siya og maayo sa hitabo, sa pagpanginsulto tingali og maayo sa imong amahan. Naigo og maayo ang iyang ego, labina kon siya sensitive nga pagkatawo. Lisod na kon mao nay matandog kay mas mopatigbabaw na kay sa gugma kon bag-o pa ang hitabo.
Huwata lang kon siya na ang mo-reach out nimo kay mougdang na ang tanan, mo-sink in na ang iyang tinud-anay nga gibati nimo, mo-communicate siya nimo. Apan kon taphaw ra ang iyang feeling diha nimo, di na mo-communicate kay ang iyang gipasulabi mao ang iyang garbo, di ang gugma. Mas maayo ra sab nga nahitabo na kay nasuwayan siya, naklaro nga huyang siya. Di siya deserving sa imong gugma.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com