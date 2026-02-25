Tambagi ko Noy Kulas: Mopakasal o di?

Dear Noy Kulas,
Dako kaayo ang akong pasalamat nga hangtod karon naa gihapon ang imong column nga among madangpan kon duna mi problema. Tagoa lang ko sa ngan nga Lina, 35 years old. Duna koy high school boyfriend nga nilahos pa sa second year college. Four years ang among relationship ug nag-expect ko nga kami na gyud ang forever, but I was wrong. Ni-migrate ang iyang family sa abroad ug nahabilin ko dinhi. Wa na siya ni-maintain og contact nako. Nasakitan ko pagsugod apan naka-move on ra ko. I found another boyfriends but wa ra nagdugay. Nakalimot na sab gani ko niya kay nalingaw ra ko sa akong life.
Last December nag-class reunion mi. Wa ko gi-inform sa among classmates nga naa siya. Mao to nagkaestorya mi ug nag -mi sa among mga life. Ni-explain siya kon ngano’ng nahunong ang among communication. Naminyo siya, apan divorced siya sa iyang asawa nga Pinay sab. Karon duna siyay fiance nga iyang pakaslan, but ready siyang moatras aron magkakami ang forever. Ambot wa ko nakasabot sa akong feeling. Maguol ba ko or malipay. Mosugot ba ko o dili. Sa pagkakaron sige siya og communicate nako kay gusto na siyang motubag ko aron di niya idayon ang wedding karong May. Unsay imong ikatambag nako aning akong situation, Noy Kulas?
LINA
Lin,
Kon divorced siya sa abroad unya Filipino citizen lang gihapon siya, di balido ang kasal kon kamo ang magminyo. Kay ubos sa atong Family Code, wa giila ang divorce. Kon gusto siya, mo-file siya og annulment sa kasal sa korte dinhi. Apan kon usa na siya ka citizen sa mao nga nasod dihang gikasal siya, mahimo siyang magminyo dinhi sa nasod. Apan gikinahanglan nga ilhon sa korte ang mao nga divorce dinhi. Usa ni sa akong gipangpirmahan nga publikasyon dihang editor pa ko sa Superbalita Cebu.
Kon dual citizenship siya, tan-awon kon unsa man ang iyang pagka-citizen dihang siya gikasal, ang balaod ma-apply. Basaha ang ibabaw nga akong gi-explain.
Mosugot ka ba o di? Huna-hunaa og maayo kon unsay iyang gibuhat kaniadto nimo. Unsa say iyang gibuhat sa miagi niyang marriage ug sa iyang umaabot. Makita mo nga wa siyay baruganan nga pagkatawo ug way klarong direksyon sa relasyon. If nabuhat niya sa duha ka mga babaye, nganong di kaha nimo, di ba?
Kon modesisyon ka man, ayaw pagdali-dali. Susiha una ang iyang kinabuhi sa nanglabay nga katuigan. Ilha una siyag maayo og balik.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com