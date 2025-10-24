Tambagi ko Noy Kulas: Motor o siya?

Dear Noy Kulas,
Hilig ko og motor sukad pa kaniadto nga bata pa ko. Itago lang ko sa ngalan nga Ismael, 35, single.
Bisan hilig ko pero dili ko tigkuyog og grupo kay ganahan ko nga way agdon bisan usa. I ride at my own pace.
Sa akong suroysuroy, akong nakaila si Hilda, 38 years old, single.
Naa siyay tindahan nga usahay akong matambayan if mag-ride ko.
Nagkaamiga ug kay ganahan ko sa iyang personality, nanguyab ko niya.
Dugay siya ni-say yes kay maulawon unya dili kaayo tig-communicate kay busy sa iyang tindahan.
Pag-say yes na niya, lipaya nako kay third pa lang ni nako siya nga GF sukad.
Gatuo kong siya na gyud, but basin sayop ko. Iya kong paundangon og motor kay kuyaw kuno.
Dili siya gusto naay dautang mahitabo nako bisan ako siyang gi-assure nga safe ra ko.
Ikaduha niyang reason kay basin kuno makakita ko og lain kay sige ko og motor 'nya basin makakita ko og lain nga the same nako, hilig og motor.
Iya kong gipapili, motor o siya. Unsay akong buhaton?.
ISMAEL
Ismael,
Lisod no kay pulos nimo sila love. You love riding a motorcycle while you also love her.
Lisod ang pagpili gyud. Kon ako, akong pilion ang babaye nga akong gihigugma kay makasabot ra na sa ngadto ngadto sa imong pagkahilig og ride, labina kon maka-decide siyang moangkas nimo. Mahimo ra na buhaton kon maminyo na mo.
If tan-aw nimo siya na gyud, why not if she is really worth it?
Mapadaplin ra na sa kasamtangan ang atong hobby while ang pagpangita og asawa nga worth it, lisod baya.
Talagsa ra kaayo na moabot sa atong kinabuhi. Think about it.
NOY KULAS
