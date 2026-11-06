Tambagi ko Noy Kulas: Na-develop sa bayot

Dear Noy Kulas,
Just call me Lyka, 35, single. Usa ko ka officer worker sa usa ka private firm.
Duna koy kauban nga bayot nga itago lang nato sa ngan nga Erwin. Di siya binabaye kay maalaan siya nga lalaki kay ang iyang porma lalaki kaayo. Deep inside, bayot siya. Ang iyang pagkabayot closet, tinago kaayo. Gamay ra ming nakahibawo nga bayot siya.
Nagkasuod mi og maayo kay ako may iyang masultihan sa iyang tanang mga problema. Ganahan ko niya kay buotan ug family oriented. Bisan sa iyang nature nga pagkabayot, nagkadugay na-develop ang akong feeling para niya. Magselos na ko sa iyang mga lalaki. Siaw siya basta relationship sa mga lalaki kay usahay duha o tulo iyang dunganon. Sa world kuno sa mga bayot, di siya magpailad sa mga lalaki nga moingon nga loyal.
Bisan pa nga mao na ang iyang mga relationship, I see the good side niya. Mao diay nga di kaayo siya modatong sa lalaki nga iyang karelasyon kay mas iyang priority iyang pamilya. Siya ang nigasto sa iyang manghod ug mga pag-umangkon.
Nisulti siya nako last week nga sa sige namo og kuyog nagkaanam siya og ka lalaki. Which means nga naganahan na kuno siya nako. Wa siya kabalo nga the same ang among feeling. Noy, maayo bang ako siyang sultihan sa akong feeling niya? Di kaha siya malain? Di kaha ko kataw-an sa among mga kauban nga nakabalo unsa ug kinsa siya?
LYKA
Lyka,
Wa may problema kon magkarelasyon mo basta maklaro lang nga iyang undangan ang mga lalaki ug mag-focus na nimo. Wa say mawala nimo, kana kon mohisgot siya og usab, kon imo siyang sultihan nga the same ang inyong na feel sa usa’g usa. Kon magkarelasyon mo, dako ang kahigayunan nga magtinarong na siya kay nakahibawo ka na man sa iyang pagkatawo.
Kanang kataw-an hunahuna ra na nimo. Kay discreet man kaha siya sa iyang pagkabayot ug sa iyang relasyon ikaw ray nasayod, then maka-expect ka nga respetohan sab siya. Duna na man gani mga bayot nga klaro kaayo unya nagminyo gitahod man gihapon. Wa kataw-i ang asawa kay maayo man ang ilang pagpuyo. Ang lalaki wa na sab makigrelasyon og sama niyang lalaki.
Suwayi ang relationship og mga two years, diha timbanga kon worth bang magka-forever mong duha.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com