Tambagi ko Noy Kulas: Na shock pakaslan

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw diha kanimo ug sa imong readers. Tawga lang ko og Ms. L.

Moangkon ko nga niagi ko sa pagka prostitute kaniadto sa wa pa nako na meet ang akong boyfriend karon. Mao gani ni ang rason nga nagka meet mi kay nanawag siya nako kay nakakuha siya og number gikan sa akong amiga nga iyang na one night. Nakakita siya sa akong pictures ug na-attract kuno siya.

Sa among three first dates kay check in. Kwartahan lagi, dako siya og bayad sa akoa ug aron di ko mangita og laing kustomer iya kong bayran sa days nga di mi magkita kay busy siya sa iyang business. Wa ko magdahum nga kadugayan ni-court na siya nako. I thought joke ra but nag-serious siya nako. Kay naka like na ko niya, ako siyang gisugot.

Karon ako na siyang BF ug gipaundang na ko niya sa akong profession nga actually sideline kay naa man koy work. Nag-support siya sa akong needs karon ug giapil niya ang akong family. Noy, ang akong problema kay makigminyo na man siya nako. Na shock ko kay naa pa bay lalaki mo serious nako nga kahibawo na gani siya sa akong background? Ingon niya civil wedding lang mi aron di daghan ang makahibawo. Unsa man ang akong buhaton? Please tambagi ko.

MS. L

Ms. L,

Di baya nimo matag-an ang pag-abot sa tinud-anay nga gugma kay ang tinuod nga pagbati di magsapayan sa pagkatawo sa gihigugma. Wa ni siya nagtan-aw sa imong pagka unsa, kon di ang imong karakter sa pagkatawo. Bisan gani tingali siya wa magdahum nga mobati siya og gugma nimo.

But aron maseguro nga wa na siya nakalitan sa iyang gibati, pag maintain mo og relationship nga mas longer pa. Sultihi siya nga palugwayan pa ang panahon kay aron imong matimbang ang tanan, apan sa tinud-anay, diha sab niya makita kon wa ba lang siya nakalitan sa inyong relasyon. Naa may uban nga tawo nga nakalitan ra diay, nya mokalma ra ang pagbati dihang nagkadugay. Diha sab anang panahuna masuta niya kon tinud-anay ba ang iyang pagbati ug masuta mo sab nga way kausaban ang iyang pagbati diha nimo.

Ask sab niya kon unsay iyang bation o reaction kon duna kay kustomer kaniadto nga usa ini iyang amigo o dunay nakaila nimo karon nga uyab na mo. Mao na ang imong bantayan. Kon di siya mausab, then go, kana kon duna ka say pagbati niya. Apan kon wala, ni stick lang ka tungod sa kwarta, ayaw pahimudsi ang panahon. Kay basin magmahay ka ra kay makabantay baya ang lalaki sab kon ang babaye duna bay gugma o wala.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com