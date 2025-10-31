Tambagi ko Noy Kulas: Na slide sa ig-agaw

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Ben, 38 years old, single.
Ang akong problema ang akong lovelife kay naglibog ko kay duha sila.
Ang una nakong nauyab kani si Loida kay kauban mi sa work. Mga six months na mi sa among relationship.
Unya akong naila-ila ang iyang first cousin nga si Luth. Nagka click na dayon ming duha nga wa nakahibawo si Loida.
Opposite silang duha kay si Loida introvert while si Luth extrovert.
Mas magkasinabot mi ug bisan bag-o ra ming nagkaila, naa na na mi relationship nga amo lang gi-hide.
Naa na nahitabo namo kadaghan ug karon mabdos na siya.
Unsa kahay akong buhaton? Ready ko mopakasal ni Luth kay I love her. What will happen to Loida? Naglibog ko.
BEN
Ben,
Sultihi sa tinuod si Loida. Ayaw kahadlok sa pag-atubang sa problema kay imo na man nang gisudlan ug lisod na ibalik.
Huna-hunaa lang nga ang kanang problema nimo karon masulbad ra og iyaha ugma. Molabay ra ang tanan.
Natural masuko siya nimo ug kang Luth kay kinsa may malipay nga gitraydor?
But ang tanan molabay ra. All things will just heal. Busa ayaw kahadlok.
Atubanga ang problema.
Sultihi sab ang imong pamilya aron maabagan ka.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com