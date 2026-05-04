Tambagi ko Noy Kulas: Naa bay ungo?

Dear Noy Kulas,
Tagoi lang ko sa alyas nga Arnel, 28 years old, single and employed.
Naa koy girlfriend nga 25 years old. Kauban mi sa trabaho ug kapin na sa one year ang among relationship. Sa tinuod lang, wa ko mag-expect nga sugton ko niya kay kon gwapahay, height ug complexion, almost perfect ug pang-model o pang-candidate sa beauty pageant.
Taas siya nako og gamay. Bisan one year na mi kapin, wa pa ko nakaadto sa ilang lugar, apan siya halos weekly toa sa among balay kay akong dad-on.
Proud kaayo ko niya kay bisan ang akong family nakaingon nga jackpot kuno ko. Gawas nga beauty niya maka-proud, buotan sab kaayo siya. Soft-spoken siya ug very understanding. Sukad wa mi nagkaaway. Mao kuno na ang gitudlo sa iyang parents. Ang ako lang nabantayan kay di kaayo siya tigsimba kon akong agdahon kay Catholic man ko.
Gusto unta ko nga pirmi ming magkuyog og simba, apan ingon pa niya wa siya nagdako nga religious. Kon mosimba, di sab siya mo-communion kay wa kuno siya naanad.
Ako lang siya gipasagdan kay akong na-notice nga lain iyang reaction basta church na ang hisgotan. Naay time nga ako siyang napaila-ila sa akong classmate sa high school nga taga ilaha sab.
Ang akong classmate ni-chat nako nga nadungog ang kaliwat sa akong GF nga mga ungo. Karon naglibog na ko if tinuod ba o di ang pasangil. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?
ARNEL
Nel,
Unsa nga klase sa ungo (witch)? O kanang mogamit og barang, kanang witchcraft? Kanang ungo nga mobuwag ang lawas di ko motuo ana. Ang witchcraft, based sa akong mga inquiry ni-exist.
Usa ka exorcist nga pari akong gipangutana kabahin niini, niingon nga tinuod naa ang witchcraft kay nakasugat na siya og pipila ka mga kaso.
Akong advice nimo, dig deeper sa iyang background. Basin di siya, kondi ang iyang kaliwat maoy apil ani. Aron mas maka-observe ka, kuyog sa ilang dapit. Tan-aw ang relasyon tali niya ug sa iyang pamilya. Kon sila Katoliko, apan not practicing, way mangalawat nila ug mangumpisal, usa na sa signs. Kon naa silay objects sulod sa balay, kanang mga anti-anting kunohay, hayan dunay nagpraktis og witchcraft nila. Ikaw na ang mohukom kon biyaan mo ba siya o di.
NOY KULAS