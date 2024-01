Tambagi ko Noy Kulas: Naa diay anak

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa ngan nga Dianne, 40 years old ug minyo na. Naa mi usa ka anak sa akong bana nga kaniadto usa ka OFW apan niundang na kay nag focus na lang mi sa gamay nga negusyo dinhi. Anyway usa ra man sab ang amoang anak.

Karon nagubot mi kay naay ni-contact nako nga teenager nga lalaki. Nipaila nga anak siya sa akong bana ug ang iyang mama kanhi OFW apan patay na. Naa pa siyay picture sa iyang mama ug sa akong bana. Liwat kaayo sa akong bana ning bataa.

Nahitabo diay ni sa early part sa among marriage. Ako nga gi-confront ang akong bana sa iyang sekreto ug niangkon siya nga nakasala. Nangayo siya og sorry but wa siya kahibawo nga nakaanak diay sila sa babaye kay niuli ni og Pilipinas ug wa na silay contact.

Moari ang iyang anak karong February ug gusto makigkita namo. Mao ni ang akong problema karon. Unsa may akong buhaton? Ang akong bana nalipay kay naa kuno diay siyay ikaduha nga anak. Karon wa nako siya tinggi kay naglagot kaayo ko. Please tambagi ko.

DIANNE

Dianne,

Kon niangkon ang imong bana nga iyaha nang anak ug liwat pa niya, dawata na lang. Di sa karon kay natural, sakit pa kaayo ang imong gibati. Kinsa man nga asawa ang di masuko, maglagot ug mahimangod nianang hitaboa? Nya naamguhan pa nimo nga nahitabo ni sulod sa inyong kaminyuon, di niadtong ulitawo pa siya.

Bisan tuod kon naa ka sa kasuko, apan dawata nga ang imong bana dunay anak nga iyang responsibilidad isip amahan. Wa na gud ni inahan kay namatay na. Na­tural sa usa ka anak nga ma­ngita sa iyang parent nga lain, amahan o inahan, aron siya maka feel nga kompleto. Kon unsa man ang sala sa imong bana ug sa inahan nianang bataa spare him kay wa na siyay labot sa ilang sala.

Kon di ka pa andam moatubang, ayaw pugsa ang kaugalingon. But ayaw kasuk-i ang batan-on. Ayaw usab did-i ang imong bana nga makigkita sa bata kay iya na nga responsibilidad. Kon di ka pa makapasaylo, ayaw lang una. But ayaw paghimo og desisyon samtang naa ka pa sa kasuko karon. Huwata nga medyo bugnaw ka na.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com