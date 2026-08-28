Tambagi ko Noy Kulas: Nabanhaw ang EX

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Fely, 38 years old, minyo, apan duna koy anak sa pagkadalaga. Ang amahan aning akong anak wa gyud magparamdam human ko nimabdos hangtod na lang nanganak ug napadako nako. Thirteen years na sukad ni nahitabo. Wa na sab ko mogukod ug nahibawo kon naunsa na siya kay ang akong parents ug mga igsuon supportive kaayo nako. Ako na gani siyang nakalimtan.
Eight years ago I met my husband. Iyang nadawat nga duna koy anak ug iya kong gipakaslan bisan sa akong status ug nakaanak mi og duha. Pinangga kaayo ko sa akong bana ug ang akong anak iyang gi-treat as iyang anak, nga among eldest. Ang ako sab nga anak wa mangutana kinsa ang iyang amahan kay naanad na siya nga showered siya sa love sa akong family.
Just two months ago, dunay ni-send nako og message sa Messenger. Ang amahan diay sa akong anak. Nangayo siya og pasaylo sa iyang gibuhat. Nasakit diay siya ug grabe ang iyang situation. Wa na siya ni-contact nako kay nagtuo gyud siyang mamatay siya.
Hangtod nga naka-survive ug naka-work. Naa siyay kaugalingong negosyo ug single gihapon siya. Nakahibawo siyang minyo na ko, apan gusto siyang makaila niya ang among anak.
Willing siya nga makigkita nako, sa among anak, ug sa akong bana. Intially nagkita mi pero wa na ang spark sa akong dughan. Nanghangyo siya nga makigkita sa among anak. Okay ra ba nga ako siyang ipaila sa among anak? Maayo ba kaha sa bata? Unsa kahay reaction sa akong bana?
FELY
Fel,
Una nimong sultihan mao ang imong bana. Sa wa ka pa nakigkita gani unta sa imong ex-BF, nisulti na ka daan sa imong bana parte sa communication. Imo siyang gisultihan parte niini kay kabahin na man siya sa desisyon parte sa imong eldest kay siya na man ang nangamahan sa bata. Unsay iyang sulti, paminawa.
Human niini, ang bata sab maoy imong sultihan. Kon interesado ba siya nga makigtagbo sa iyang amahan o di. Kon di ganahan ang bata, ayaw pugsa bisan kon okay ra ang imong bana. Gikinahanglan nga ang duha dunay role sab sa unsa may hukom kon dawaton ba o di ang tanyag sa amahan nga makigkita siya sa iyang anak bisan pa kon mosuporta siya niini. Diha ka magbase sa imong hukom sa unsa may ilang desisyon.
NOY KULAS