Tambagi ko, Noy Kulas: Nabanhaw kaha?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Jess, 45 years old. Ulitawo ko kay wa ko nagminyo bisan duna koy duha ka mga anak sa lainlaing babaye. Karon lang bag-o, nauli si Melin, among silingan kaniadto nga toa na sa abroad nagpuyo ug naminyo og foreigner. Way nakahibawo bisan usa nga siya ang una nakong karelasyon. Nag-edad ko og 13 while siya 18 dihang dunay nahitabo namong duha bisan di mi uyab niadtong panahuna. Nag-joke joke ra mi og kiss apan unsa man tong pagkahitaboa nga kalit ra man ming nanginit. Nag-romance mi ug bisan sa akong ka bata, ako gyud siyang nakuha didto sa sapa nga duol ra sa among lugar.
Siya ang nakaingon nga na-confirm nako nga di ko bayot kay usahay lagi tawgon ko og bayot sa among mga silingan ug akong mga higala. Apan kadto nag-confirm nga di ko bayot kay ako pa siyang nakaduhaan.
Sa iyang pag-uli karon, nagsugat mi sa mall ug nangape. Among naestoryahan ang dugay na kaayo namo nga sekreto ug siya sab diay, wa makalimot. Naglikay na lang siya kay nahadlok mamabdos. Di diay okay ang iyang marriage kay ang foreigner nga iyang ikaduhang bana manapat ug palahubog. Nangutana siya nako kon okay ra ba niya makig-divorce siya sa iyang bana ug kami magminyo dinhi sa Pilipinas una ko niya dad-on sa abroad.
Okay kaha na, Noy Kulas, nga proposal? Wa man koy na-feel nga lain gawas lang sa attraction kay until now gwapa ug sexy gihapon siya. Naglibog pa ko kay ang duha ra ba nako ka anak ako nang gisuportahan. Please tambagi ko.
JESS
Jess,
Hunahunaa una ninyong duha kay basin nakalitan lang mo sa inyong panagkita. Kanang kamo man ang first ug nagkita after sa daghang katuigan nga wa mo nagka-meet, basin mao nang mikayo dayon ang inyong feelings. Ipadayon ang inyong communication bisan magkalagyo mong duha. Diha na ninyo masukod kon ang inyong na-feel sa unang panagkita human sa daghang katuigan, may purohan bang mosaka sa lain nga level. Kay sagad ang gugma magsugod man na sa attraction. Kay na-attract pa man ka niya bisan sa inyong edad, hayan mabanhaw ug nang higayona ready na mong mag lifetime. Kon kana sab ang imong gusto, sultihi siya aron segurado na siyang mangita og ikaupat nga bana.
Ipadayon ang imong support sa mga bata ug pahibaw-a siya niini.
NOY KULAS