Tambagi ko Noy Kulas: Nabanhaw nga gugma

Dear Noy Kulas,

Tawaga lang ko sa ngalan Paul, taga Cebu City. Avid reader ko nimo sa dugay nang katuigan bisan wa pa ang pandemic.

Biyudo na ko ug dunay mga anak nga professional na pulos. Sukad namatay ang akong asawa wa na ko magpakabana og pangita og lain kay na enjoy ko sa akong gagmay pa nga mga apo. Pero usahay kanang di lang nimo paabuton mahitabo diay.

Nitambong ko sa among high school reunion ug nagkita mi sa akong ex sa high school. Ang iyang bana napriso dugay na tungod sa drugs ug nakuhaan og pusil. Ambot nipitik man og balik ang akong kasingkasing ug nagsige na mi og estorya. Hangtod nagsabot mi nga mag date ug nagkita mi.

Bisan tuod naa pa mi sa 50s pero lagubo gihapon kaayo mi. Naay nahitabo namong duha ug nagsige na mi twice a week. Gusto nako nga iyang biyaan ang iyang bana. Pero naluoy kuno siya kay masakiton ug iyang duawon every quarter kay toa man sa layo napriso. Nagplano gani siya nga pagawason pinaagi sa korte for humanitarian reason.

Noy, na in love na hinuon ko sa akong ex pero bisan giunsa nako og hangyo ug ako pa siyang gisultihan nga ready ko mogasto sa annulment, but balibad siya. Unsa may imong ikatambag, Noy Kulas?

PAUL

Paul,

Respetuhi ang iyang desisyon sa pagbalibad nimo kay dako pa baya nga buhi ang bana. Unya basin naa pa nay mga gaway diri, pabirahan ka pa hinuon. Kana duna nay possibility so undangi sab nang kita-kita ninyo kay basin makaabot na sa bana. Di malipay ang bana kon makahibawo to. Maayo la’g pareho na sa usa ka bana nga gitagalan na ang kinabuhi niya dihang iyang nasakpan ang iyang asawa nga nakigbalik sa ex sa college, iya na lang giingnan nga human sa iyang lubong, libre na mokuyog ang iyang asawa sa ex.

Apan rare kaayo na nga klase sa bana. So, di maayo mokompyansa. Hinayhinay lang. Balik sa mo sa friendship. Instead nga magsige ka og galgal niya, suportahi siya sa iyang desisyon ug i-encourage sa iyang tinguha sa pagpakita sa pagtagad sa iyang bana. Kon kamo ang mag ending, kamo gyud. Ayaw lang ipamugos ang kaugalingon.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com