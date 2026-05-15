Tambagi ko, Noy Kulas: Nabayot na ba?

Dear Noy Kulas,
Nadani ko pagpadala og suwat nimo thru email human ko nakabasa adtong bayot nga nahimong lalaki.
Alyasi lang ko sa ngalan nga Dems, 45 years old, minyo, dunay duha ka mga anak. Dagko na ang among mga anak. Busy ming duha sa among mga trabaho kay pulos mi nagkupot og positions sa among tagsa ka trabaho. Makahigayon lang mi og laag kon Sunday. Usahay di pa gani kon dunay company outing or out of town trip.
Duna koy barkada sa work nga close nako. Lalaki ni siya pero lately lang nako nahibaw-an nga silahis siya kay minyo sab siya ug dunay anak. Mga five years na ming barkada ug wa ko ga-expect nga silahis siya. Diha na ko nakahibawo dihang nagkuyog mi og overnight ug sa akong kahubog, naay nahitabo namo. Gilainan ko dihang nahuwasan ko sa kahubog, pero naunsa, nausban pa to. Karon hidlawon na ko sa among gibuhat. Di ni pirmi, but magpangita gyud mi. Way nagduda namo kay barkada man gyud mi. Di sab mi pirmi manglakaw nga kami lang. Unsa kahay nahitabo nako? Di kaha ko mabayot ani?
DEMS
Dems,
Basin gipul-an na ka sa pagkalalaki nimo? Bitaw, pangutan-a ang inyong mga kaugalingon ning mosunod: 1) Unsa may nakaagni ninyo sa pagsulod niini nga relasyon? Emosyon/sexuality/o kalibog kon unsa mo? 2) Ganahan pa ba mo sa inyong tagsa ka kaminyuon? 3) Andam ba mo nga mosungasong kon masakpan mo, molutaw ang tinuod?
Kumusta man ang inyong kaminyuon, malipayon ba mo? Pinaagi sa mga tubag, magiyahan mo kon unsay inyong sunod buhaton. Of course, moingon kong dalan kini padulong sa inyong panagbuwag ug paghunong sa inyong relasyon. Sa madugay o madali, masakpan ra gyud mong duha ug huna-hunaa ang kaulaw. Kon duna may problema sa kaminyuon, nganong di man ninyo sulbaron? Lisod ang pagtapos, apan worth it ni bisan di ninyo makita kini karong panahona. Kay managhigala man mo, paglagyuay una mong duha. Butangi og boundaries ang inyong kaugalingon. Instead, focus sa inyong tagsa ka partner, inyong pamilya.
NOY KULAS