Tambagi ko Noy Kulas: Nabuang sa sugal

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa pangan nga Rosie, 37, taga Consolacion. Ang akong problema parte sa akong bana nga maora gihapon og batan-on bisan 40 years old na.

Ang akong bana nagnegusyo og buy and sell ug patok kaayo adtong panahon sa pandemic. Nakapundo ug nakatigom mi og dako. Karon pagbalik sa trabaho sa naandan, ang akong bana niundang sa iyang business. Karon, ang problema kay nabuang na siya sa sugal sa online. Ang among savings nagkaanam na og kahurot. Ako siyang giingnan nga moundang sa iyang bisyo pero masuko na man hinuon, maoy hinungdan sa among away.

Naay usahay kaadlawon na siyang mauli kay moadto sa iyang mga barkada nga naungo sa sugal same niya. Karon nabalaka ko nga sa ngadto ngadto mahurot ang among savings para sa mga bata. Di baya mi dagko og sweldo. Unsa kaha ang akong buhaton aron maundang ni siya o di na makuhaan ang among savings nga panggasto sa among anak nga senior high na?

ROSIE

Rose,

Gamita ang imong papel sa pagkaasawa. Kuhaa gikan niya ang inyong saving aron di niya mahurot og gasto. You have the right to demand kay asawa man ka. Otherwise, ingna siya, mapugos ka sa pagdangop sa barangay aron mahusay mong duha. Ingna siya nga di ka gusto nga moabot niana nga punto busa iyang itugyan nimo ang saving ninyo nga hayan naa sa banko niya gideposito. Asawa ka, duna kay katungod sa pagtipig sa unsay iyang kwarta.

Ayaw kahadlok sa imong bana kay alang ra man sab ni sa kaugmaon sa imong pamilya. Magpatabang ka sab sa iyang pamilya, labina sa iyang parents kon naa pa o kinsa ang sakop sa ilang pamilya nga iyang paminawon ug gitahod. Matag tawo naa gyud nay gitahod sulod sa ilang pamilya. At least matabangan ka sa pagpasabot sa imong bana nga ang iyang gibuhat di maayo.

Kon di maminaw ug mag­padayon siya, anha ka na modangop sa barangay.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com