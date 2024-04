Tambagi ko Noy Kulas: Nadani sa gamer

Dear Noy Kulas,

Tawaga lang ko sa pangalan nga Babe. Naa na koy boyfriend ug two years na mi.

Daghan na ko trials nga naagian uban ani niya kay playboy kaayo. Few times na ko nakigbuwag apan wa siya nisugot kay ako kuno ang iyang love. Mo lie low lang og kadiyot, balik na sab sa daan nga bisyo sa pagkababaero. Nisuway na ni siya og samad sa iyang pulso kaniadto nga ako siyang gibuwagan. In fairness niya, kugihan siya ug maayo sa iyang work. Usa siya sa nag support sa iyang pamilya.

Karon lang bag-o, akong na meet ang usa ka guy nga atoa lang itago sa ngan nga Renan. Buotan siya ug way bisyo. Ang nakaapan lang niya kay sa iyang edad nga 26, wa pa siya kahuman og college kay sige og undang tungod sa katapulan. Mas palabihon niya ang gaming kay sa eskwela. Other than that, okay man siya. Lately, nisulti siya sa iyang feeling for me.

Noy, naglibog ko karon kay maorag na develop ang akong feeling para ni Renan. Unsay imong ikatambag nako kay nagkaanam og kahulog ang akong feeling niya.

BABE

Babe,

Kon asa sa duha ang imong pilion, maoy imong pasabot, wa kay angay nga malauman nilang duha kon way mag-usab nila. Kon anha ka sa playboy nga maayo sa iyang pamilya, mag-antos ka gihapon sa iyang pagpamabaye kon naa na sa iyang system na. Wa gihapon nay ayo kay sa ginaingon mo pa, sa inyong two years kadaghan na ka nakaagi og trials sa iyang pagpamasol sa daghang mga sapa. In short, kwestyunable ang iyang loyalty.

Ang gamer sab lisod. Kanus-a pa man siya motul-id sa iyang kinabuhi? Kon ang gaming wa maghatag niya og income, di sama anang uban nga nangadatu tungod sa game, wa gihapon nay ayo. Mag-unsa ang buotan sa relasyon apan mas dako ang panahon sa game kay nimo? He must change sa iyang panan-aw sa kinabuhi kay kon wa siyay income nianang duwa, kon imo siyang pilion ug pamanhon, unsa may iyang ma contribute sa pamilya? Karon nga nanguyab siya nimo, pangutan-a siya unsay iyang mga plano sa kinabuhi. Mag gamer ba siya for life? Unsay iyang makuha niana kon wa siyay income nga makuha?

Bisan asa nilang duha, way ayo kon way kausaban o kon di sila mag-usab. Pangita og maayo og panglantaw sa kinabuhi ug sa umaabot.

NOY KULAS

