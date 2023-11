Tambagi ko Noy Kulas: Nagduda sa bana

Dear Noy Kulas,

Magpatambag unta ko. Usa ko ka OFW. Ang akong bana naa ra sa Pilipinas nag work. Di siya ganahan moapas kay di siya ganahan mag abroad. Medyo happy go lucky ra siya kay wa mi anak. Naa lang koy nabantayan niya. Naa siyay suod nga officemate nya kanunay niya mahisgutan. Unya mag outing sila kunohay mga taga officemates, mag post pa ra ba nya makita nako naa ang babaye sa iyang post.

Nagduda nako pero wa koy mahimo kay layo man ko. Madawat ra man nako kon magbuwag mi total dugay naman sad mi naglagyo, murag naanad nako. Dili naman sad ko happy sa among marriage.Unsa kaha ang angay kong buhaton? Salamat kaayo, Noy Kulas.

GRATEFUL HEART

Grateful Heart,

Unsa may imong purpose sa pag-anha sa abroad, pagtigom og kwarta aron duna kay hayag nga ugma? Is it worth nga imo ning ibaylo sa imong marriage?

Ang anak di lang maoy mo define sa usa ka kaminyuon, apan maayo usab kon naa ni. Naa koy mga suod, ang uban nila, ang asawa o bana toa sa abroad ug wa silay anak yet maayo ra ang ilang relasyon. Moapas ang ilang partner sa ilaha sa abroad ug mouli sab diri.

Magbayloay sila og panahon aron ma enjoy ang ilang marriage. That is how it should be. Naa may ubang mga tawo nga di ganahan sa abroad kay pagkatinuod, daghan ang laayon diha, labina niadtong himarkada, sama sa imong bana.

Kon naa na kay natigom, nganong di ka man mouli ug magpermanente na diri aron magkauban sa imong bana? Mag negusyo mong duha aron magkauban mo.

Ayaw lang ibase sa duda nimo bisan tuod kamong mga babaye maayo og hunch. Mas maayo kon ikaw ang makasakop sa akto, di lang kay i-surrender nimo ang imong kaminyuon sa dako nga kasayon sa usa ka sirkumstansya. Nagpa­hi­got mo sa talikala sa kaminyuon, so, barugan na ninyong duha.

Unya og uli nimo, pag-estorya mo sa inyong direksyon, mga plano alang sa inyong ugma, instead nga maghuna-huna ka na dayon og buwag. Nindot baya nang naa kay partner kon magkatiguwang na, labina if naay natigom. But kon sa gihapon wa siyay interest sa pagsugat sa imong mga plano alang ninyong duha, diha ka na mohukom kon biyaan mo ba siya o di.

NOY KULAS

