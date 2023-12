Tambagi ko Noy Kulas: Nagduda sa bana

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw diha nimo ug sa imong mga kauban sa Superbalita. Itago lang ko sa ngan nga Meo. Kining akong problema parte ni sa akong asawa nga pirme nagduda.

Moangkon ko nga sa uyab pa mi ug bag-o pa ming min­yo, nagbisyo ko og panari sa manok kay hilig ko og manok. But sukad nimabdos na siya, niundang ko kay nakahibawo ko nga dako kaayo ni nga responsibility ang pagka father. Wa nako siya pasagdi. Human siya nanganak, ako nang gihatag niya ang tanan nakong sweldo. But nagkadugay nagkagamay kay naa koy mga loan tungod sa gasto sa bata, sugod sa pagpanganak niya. Tandugon na siya og lawas kay 30 kapin na nanganak.

Karon, iya na kong pasanginlan nga nibalik ko og panugal ug namabaye kuno ko kay nganong di na ko kahatag sa husto. Di siya motuo kay dako ra kuno kaayo ang kaltas sa akong sweldo. By the way, nag work sab ni siya but mas maayo ang iyang sweldo di bun-og while ang ako toa niya tanan.

Unsa may akong buhaton aron siya motuo nga mao ra na ang akong malimpyo sa akong trabaho? Bana man gyud ka, unsa may imong ikatambag, Noy Kulas? Daghang salamat.

MEO

Meo,

Ang isyo ini mao ang transparency. So, aron di siya makareklamo, kuhaa ang imong payslip unya ihatag sa iyaha. If okay ra nimo, iapil na ang ATM card aron siya na mismo ang mokuha. Pinaagi niini, makakita siya sa imong honesty nga niundang ka sa imong pagpanari ug kahilig sa manok. Syaro na man sab og magyawyaw pa siya niana. Makakita na siya sa imong sweldo ug direkta pang makatan-aw kon pila ang nahabilin. Maayo unta kon hatagan ka niya og sakto nga allowance aron di ka mapasmo o makuwangan sa kaon.

Unya aron mahanaw na ang iyang duda nga naa kay babaye, kon mahimo, ihatod kuha siya sa work ug ikuyog sa imong mga lakaw sa imong mga barkada ug bisan gani outing sa kompaniya nga pwede nga makauban ang pamilya. Pagpalig-on ni sa trust niya, being transparent.

Lastly, legacy cellphone ang gamita, kanang way internet connection aron hingpit nga mawala ang iyang duda nga nag e-sabong ka o uban pang online gambling. Syaro og magyawyaw ug magduda pa na siya nimo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com