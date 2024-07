Tambagi ko Noy Kulas: Nagduda sa bana

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko sa ngalan nga Nene, 30 years old, taga Cebu City. Akong problema mao ang among bag-o nga silingan nga ex sa akong bana.

Wa ko nakahibawo nga ex to niya kon wa pa nibisita sa among balay ang iyang classmate sa college nga iyang barkada. Pagpangutana nako nahibulong gani siya nganong wa ko kahibawo nga pirme man diay sila magkakita sa akong bana sa babaye pero wa nihisgot ang akong mister.

Mao to ako siyang gipangutana why wa siya nisulti. Ni-explain siya nako nga basin magduda ko ug magselos kay silingan ra mi. Wa ko nasuko niya but lain ang akong nabantayan. Nakakita ko kaduha na nga mag estorya sila unya lami kaayo og smile ang babaye. Ang bana ra ba ani toa sa abroad nag work. Naa silay tulo ka anak.

Naglibog ko unsay akong isulti sa akong bana. Nakabantay ko nga lahi sila og tinagdanay if magkasugat o magka meet. Kani ra ba kunong mag ex kuyaw mag abot. Unsay imong ika-advice, Noy Kulas unsaon nako pag approach ning akong problema?

NENE

Nene,

Basin nag-una lang na ang imong huna-huna ug natinuod ang kabalaka sa imong bana sa imong mamahimo nga reaksyon kon mahibawo ka. Sakto siya nga nagduda ka na sa ilang mga lihok kon magkasugat ug magkaestorya.

Ang gamay nga sipyat sa imong bana mao ang pagtago niya sa ilang kaniadtong estorya. While sakto siya sa imong reaction, apan ang kakuwang og transparency niresulta na hinuon sa imong pagduda.

Ayaw lang sab butangi og malisya ang ilang panag-estorya but ayaw lang sab og kompyansa. Timan-i, ang behavioral changes, sama sa pagtago tago na sa cell phone nga wa niya buhata kaniadto ug maglikay nga makakita ka sa text ug Messenger messages, usa ka indikasyon sa di maayo nga butang.

Ingna sab siya nga ipaila-ila ka sa babaye. Unya amigaha. Ginaingon pa nga keep your friends close but keep your potential enemy closer. Bitaw, suora lang gud.

NOY KULAS

