Tambagi ko Noy Kulas: Nagkaabot

Dear Noy Kulas,
Nagsunod ko aning imong column sukad pa sa una nga kada adlaw ning nigawas sa Superbalita hangtod nga nagpuli-puli na mo ni Papa Joe og gawas.
Ako si Nida, 43 years old, minyo, apan buwag sa bana. Mga five years na ming nagbuwag. Akong nakaila si Arnel, minyo apan buwag sa asawa nga OFW kay wa na niuli sa ilaha three years ago na kay duna nay laing lalaki ug nakaanak gyud gani. Pareho ming wa na unta nagtagad nga mangita og partner kay makatagam pero nagkaabot gyud mi nga pareho og mga sugilanon sa kinabuhi. Sa sugod magkape-kape ra mi mag-istorya sa among mga experience kaniadto. Naka-relate mi sa among situation until nga na-develop ang among feeling. Mingawon na mi ug ang panagsa nag-anam og kadaghan hangtod nagkarelasyon ming duha as consenting adults. Nanghagad na siyang magpuyo ming duha.
While love nako siya, di pa ko ready sa iyang gihangyo nako. Ako man gud nga na-feel nga naa pa nako ang fear. Lain sab, na-worry ko nga basin ikiha ko sa akong bana kay bisan siya naa nay lain, wa sila nagpuyo sa babaye. Niuli siya sa ilang balay ug magkita kita lang sila sa babaye. Wa sila nakaanak. By the way, duha na ka babaye ang gikarelasyon sa akong bana, ang usa biyuda while ang usa minyo og tiguwang nga foreigner. Sakto ba ang akong desisyon? Makiha ba ko sa akong bana kon gusto niya?
NIDA
Nid,
Sakto ka sa imong desisyon nga di lang gyud makigpuyo uban sa imong boyfriend. Okay ra niya kay naa na may anak ang iyang asawa sa laing lalaki. Bug-at kaayo na nga butang kon kasuhon na kay ang atong balaod leaning sa mga lalaki, gaan apan alang sa mga babaye, bug-at kaayo. So kuli nga ang iyang asawa manghilabot pa. Apan sa imong bahin, ang imong bana igmat pa sa lion, wa nakigpuyo sa mga babaye nga iyang gikabit kay nasayod siya nga basin moabot ang panahon maapeke siya nimo. Kay mahimo siyang imong gukdon kon nakigpuyo siya sa babaye kay seven years man ang prescription nianang pag aksiyon.
Ayaw sab og kompyansa sa pakigkuyog sa imong boyfriend kay basin balihon ka, ikaw ang pakasad-on sa imong bana. Daghan na ang nahitabo ana.
Ang mas labing maayong buhaton nimo mao ang pag-file una og petition for annulment sa kasal kon duna kay kapasidad financially. Kana kon imo nang gisirhan sa hingpit ang inyong panagbalik. If wa kay plano pagpa-annul, ayaw lang pagkompyansa aron di ka maproblema. Mahimo ra sab mo-file ka og legal separation apan konsulta una og abogado.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com