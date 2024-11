Tambagi ko Noy Kulas: Nagkaawop nga spark

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo. Wa ko mag expect nga makapatambag ko nimo parte aning akong problema. Itago lang ko sa ngan nga Omar.

Kining akong problema parte ni sa duha ka mga babaye nga pulos nako gihigugma. Ang usa ang akong fiance nga nag work sa abroad while ang usa akong uyab nga akong kauban nga hilig og angkas og motor mao magkakuyog mi og ride kay diri siya nako. Sa sige namong laag, nagka develop ang among feeling ug karon kami na.

Nakahibawo siya nga naa na koy fiance ug kaslon mi next year but okay ra niya bisan secret ang among relationship. Ang akong worry, Noy Kulas, kay nagkagamay na ang spark sa akong feeling sa akong fiance while sa akong second nagkagrabe. Di na ko mahimutang kon di mi magkuyog ug di magkita bisan usa lang ka adlaw. Unsa may akong buhaton?

OMAR

Mar,

Kaluoy sab tawon sa imong pangasaw-onon nga hayan ni abroad tungod kay gusto nga makatigom alang sa iyang pamilya ug sa inyong umaabot. Nagsakripisyo siya pag adto didto. Di baya lalim ang mahilayo sa mga tawo nga gimahal. Mao unta na ang imong gihuna-huna. Naglikay unta ka nga makigsuod og lain nga babaye aron di moawop ang spark.

Putla ang inyong relasyon nianang imong ikaduha kay masalbar pa baya nang inyong relasyon sa first kay nagkaawop pa man na, wa pa napawong. Maluoy sab ka sa iyang pagsakripisyo.

Nasayod na man nang imong ikaduhang GF sa imong sitwasyon, pasabta siya nga gikinahanglan ninyong undangon ang nagtubo pa nga panaghigugmaay ninyong duha.

NOY KULAS

