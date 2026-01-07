Tambagi ko Noy Kulas: Nagkabalik

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa name nga Gemma, 35 years old. Minyo na ko pero nagbuwag mi sa akong bana six years ago. Naa na siyay laing pamilya kay nakaanak sila sa babaye.
Wa na lang ko manghilabot nila kay nag-support man ang akong bana sa among mga anak. Siya ang naggasto sa mga bata ug igo ra kong nag-abag-abag sa gasto. For six years nagtutok lang ko sa pag-atiman sa among duha ka mga anak ug sa akong work.
Niadtong December, nagkakita mi sa akong high school boyfriend kay ni-attend siya sa among batch reunion. Gikan siya sa abroad ug akong nahibaw-an nga nagkabuwag sila sa iyang asawa didto ug divorced na sila after few years living together. Wa silay anak.
Karon na-rekindle ang among relationship ug we found out naa pa fire sa among heart. Naa pa ang feelings namo. Gani duna gyuy nahitabo namong duha kay iya kong gidala og suroy sa Mindanao. Ni-grab ko sa opportunity kay bakasyon sab ang mga bata. Gusto niya nga dad-on ko sa abroad aron adto mi magminyo. Ganahan ko sa iyang plano pero worried ko sa mga bata. Serious ra ba ang akong BF sa iyang proposal diri nako. Unsa may akong buhaton? Please tambagi ko, Noy Kulas.
GEMMA
Gemma,
Di ra ba na sayon-sayon nga makalarga ka, labina duna moy anak. Kana kon imong dad-on ang mga bata tungod kay gikinahanglan ang pag-uyon sa amahan. Gikinahanglan ang court order o travel clearance gikan sa social welfare department. Ang imong bana wa man nag-abandon sa inyong mga anak kay nag-support man kaha siya. Laing problema kon mosugot ba ang imong bana kon dad-on sila.
Biyaan mo ang mga bata? So, ang sole custody mahiadto sa amahan. Sure na nga moalma ang imong bana kay sama man sa imong giabandonar ang mga bata kon molarga ka sa abroad. Ang labing maayo mong buhaton mao ang pagpakigsulti sa imong bana parte sa imong plano. At least masayod siya ug makatimbang sa imong sitwasyon. Naa siya nga amahan maoy moatiman sa mga bata kon mobiya ka man gyud. Magkasabot mong daan kabahin sa inyong mga anak. Ingna siya nga wa ka na man gani manghilabot sa iyang kinabuhi busa sakto ra sab nga mangita ka unsay imong ikaayo. Tingali sa panagsultihanay duna moy makab-ot nga kasabutan. Unya kon unsa man gani, pahibaw-a ang inyong mga anak kon uyon ang imong bana nga mo-abroad ka.
NOY KULAS
