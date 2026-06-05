Tambagi ko Noy Kulas: Nagkaribal

Dear Noy Kulas,
Ako si Carlo, 19 years old, ug kasamtangang estudyante sa college. Aduna koy brother nga akong suod kaayo. Sukad pagkabata, halos tanan namong kalipay ug kalisod among ginaambit. Siya ang akong kasandigan ug usa sa mga tawo nga labing importante sa akong kinabuhi. Apan karon, adunay nahitabo nga nakahatag og dakong kalibog sa among relasyon.
Pila ka bulan na ang milabay sukad nakaila nako si Angela, iyang girlfriend. Buotan, understanding, ug sayon kaayo higugmaon. Sa paglabay sa panahon, nakabantay ko nga nagkadako ang akong feeling para niya. Wala nako kini gisulti kang bisan kinsa ang akong na-feel. Nagka-close na mi niya nga wa nakahibalo ang akong brother kay amo ning gisekreto. Wala siya kahibalo nga pareho mi og gihigugma nga babaye.
Nagsugod ko og kabalaka. Dili ko gusto nga mag-away mi tungod sa gugma. Dili pud ko gusto nga masakitan siya. Apan sa laing bahin, lisod kaayo para nako nga kalimtan si Angela tungod kay tinuod man ang akong na-feel para niya. Usahay makahuna-huna ko nga moatras na lang aron malikayan ang problema. Apan usahay pud, mobati ko nga unfair kon akong isakripisyo ang akong kalipay nga wala man koy sala. Naglibog ko kon ipadayon ba nako ang akong pagbati. Istoryahan ba nako ang akong igsuon, o kalimtan na lang silang duha aron walay masakitan.
CARLO
Carlo,
Salamat sa imong pagpaambit sa imong sitwasyon. Daghang mga batan-on ug bisan mga hamtong na ang nakaagi sa susamang problema, busa dili ikaw nag-inusara sa imong gibati. Una sa tanan, normal lang ang imong kalibog. Lisod gyud kon ang gugma ug relasyon sa pamilya murag nag-atbang sa usa'g-usa. Apan adunay usa ka butang nga kinahanglan nimong hinumdoman: si Angela dili usa ka butang nga mahimong "maangkon" o "madaog." Siya usa ka tawo nga adunay kaugalingong pagbati ug kagawasan sa pagpili. Busa bisan unsa pa ang imong gibati ni Angela, ayaw ni ipadayon kay di maayo nga maguba ang inyong relasyon tungod sa imong gibati ni Angela.
Ikaduha, importante sab nga mag-istorya mo sa imong igsuon nga matinud-anon ug malinawon. Pangutan-a siya unsay iyang plano nilang Angela. At least masuta mo nga maayo ang iyang tumong ug malinawon kang motalikod ug mosakripisyo sa imong gibati.
NOY KULAS