Tambagi ko Noy Kulas: Nagkausab

Dear Noy Kulas,

Just Call me Melanie, 27 years old. Naa koy boyfriend ug mag four years na mi. Wa niya ang problema, kon di naa nako.

Naglibog ko, Noy, kon unsa ko, babaye ba akong gusto o lalaki. Lately lang ni nako na­kapangutana kay sukad ko nakaamiga aning akong officemate, mingawon na ko niya. Ni-confide siya nako nga tomboy siya but wa lang siya nagpahalata kay basin kasuk-an siya sa iyang parents kay girl kaayo siya tan-awon. Gwapa ug sexy ang akong amiga as in maka-attract og lalaki. Naa siyay boyfriend and naa pay mga past but wa siya nagpahilabot kay hilasan siya.

Wa ko nagtuo nga sa among ka close mag-anam ko og ka attract niya but wa siya naka­hibawo. Usahay grabe siya ma­kaparayeg nako and okay ra sab ko kay special friend siya. Karon, ang akong boyfriend gusto na mo propose og minyo next year or early sa 2025.

Noy, unsa may akong buhaton karon kay nakuhaan ang akong feeling sa akong BF? Confused ko if mosugot ba ko o di? Di ba unfair niya this time nga makigminyo ko bisan anam nang nawagtang akong feeling niya? Please give me your advice. Daghang salamat.

MELANIE

Mel,

Hayan nabag-uhan ka lang sa atensyon nga gihatag sa imong officemate nimo ug sa pirme ninyong panagkuyog nga mas frequent tingali kay sa imong boyfriend. Frequency and proximity, bisan tuod kon same sex mo, ang imong mind hayan na-influence sa iyahang sexual preference. Di ni imposible nga mahitabo. Kon mahitabo ni sa lalaki, mahitabo sab ni sa babaye. Duna nay cases nga ing ana sa imoha but seldom hinuon kaayo. External factor ang nakaimpluwensya nimo although lalisunon pa ni.

Unfair kaayo sa imong BF nga mokalit ka lang og ka usab. Mas maayo gani nga anam-anam nimong biyaan o likayan ang imong officemate nga wa mo lang maamguhi nga anam na diay nga nakaguba sa inyong relasyon sa imong BF. Ayaw lang una tandoa ang imong uyab but work on it, nga kanang imong mapabalik ang feeling pinaagi sa pagbuhat og mga butang nga out of routine, sama sa pagbakasyon layo nga dapit ug uban pa nga mopahugot sa inyong bond. Do it samtang sayo pa.

NOY KULAS