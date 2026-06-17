Tambagi ko, Noy Kulas: Nagpalugod, nagpahilot

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Mike. 30 years old ug nag work from home.
Kining akong problema nakapa disturb kaayo nako.
Ang akong uncle, youngest nga igsuon sa akong papa nia nipuyo sa ilang ancestral home.
Naa ko nagpuyo niini nga balay kay aron makadaginot ko sa rent.
Pinangga sab ko sa akong lola ug ganahan siya nga naa ko uban niya.
Ang akong uncle minyo na, 40 years old na siya while ang iyang asawa 39 years old.
The same mi sa iyang asawa nag work from home. Ang akong uncle pirme nga wala kay biyahe biyahe ang iyang trabaho kay salesman.
Wa pa ni sila anak ug ang hungihong kay di siya makapaanak. Ang problema nagsugod dihang gitawag ko sa akong auntie samtang naligo siya.
Nagpalugod siya naku sa buko-buko.
Nag expect ko kadto ra, pero nasundan pa man to og kadaghan.
Molikay unta ko pero ambot manayming tingali na siya nga naa ko una siya maligo.
Nakabantay ko niya nga maghuwat siya when ko mokaon kay makigdungan. Usahay iya kong bitayan og underwear sa di pa ko maligo sa banyo.
Ang last nga nakuyawan na ko kay nagpahilot siya sa iyang paa ngadto sa ubos kay gipamaulan siya sa iyang giapilan nga fun run.
Naglain na ang akong lawas. Unsa kahay iyang motive, Noy Kulas, nga mag-ingon ani man siya? Di ba ni temptation ang iyang gibuhat?
MIKE
Mike,
Lisod kon tagnaon kon unsay iyang motibo sa pagpalugod og sige nimo ug pagpahilot.
Basin kompyansa siya kay pag-umangkon ka sa iyang bana.
Apan prangka nga pagkasulti, di gyud na angay niya nga buhaton kay bisan unsaon, di baya mo kadugo.
Mahimo sab nga panintal nang iyang gibuhat labina kay ang imong uyoan nagsige og biyahe.
Likayi nga matintal ka kutob sa imong mahimo.
Kon makaya sa imong budget, pangita og laing kapuy-an kay basin di na ka makapugong, imo siyang mahinaykan, masakyan nimo kon ang iyang tumong mao ang pagpanintal nimo.
Dako kaayo na nga problema ug kon mabutyag, eskandalo kaayo.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com