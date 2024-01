Tambagi ko Noy Kulas: Nagselos sa ex

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngalan nga Deejay, usa ka single mom. Naa koy kapuyo nga naa say anak usa ka buok.

Ang akong problema complicated ni og gamay kay parte ni sa live-in partner nako ug sa papa sa akong anak. Ang akong live-in partner nidala sa iyang anak sa among gipuy-an. In short, naa namo ang among tagsa ka anak. Usahay mag-away mi sa among budget kay ngano kunong kuwangan nga unta wa man siyay gihatag sa akoa as share unya naa siya ug iyang anak gapuyo. Siya man hinuon nagbayad sa kuryente, tubig ug internet sa amoang apartment.

Na worry ko kay next year moeskwela na ang akong anak unya ang amahan ni-suggest nga adto niya papuy-on sa ilaha ang akong anak. Dihang akong gi-mention sa akong partner di siya mosugot kay magkabalik unya mi sa amahan. But klaro lang pagkasulti mas maayo nga ang akong anak moadto sa papa while mag-ulian og weekends kay maglisod ko og gasto sa iyang pag-eskwela bisan naa koy work ug gamay nga sideline.

Love nako ang akong partner ug di ko gusto nga siya masuko ug maoy among awayan. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas? Daghang salamat.

DEEJAY

Deejay,

Kanang iyaha sa imong partner selos man gud na. Maklaro usab nga kuwang siya og pagsalig nimo bisan kon nasayod siya nga nahigugma ka kaniya. Wa may babaye nga mosugot og puyo uban sa usa ka lalaki kon wa ni pagbati. Apan masabot ra sab siya kay wa siya kaayo nakaila nianang papa sa imong anak. Mahimo man nga siya ang mohatod kuyog sa bata nga naa sab ka aron di siya magduda.

Besides ana, ang papa dunay katungod sa inyong anak ubos sa balaod. Maayo gani kay mosuporta ang papa unya iya pang kuhaon aron adto puyo uban niya. Gasto sa eskwelahan ug bawon dako na kaayo na og tabang sa inyong duha nga budget nga usahay mao pay inyong awayan.

Ipakita lang sa imong partner nga ang imong buhaton tungod ug alang sa bata. Kon wa kay problema sa offer sa imong ex, di siya angay nga maproblema. Kon love ka niya, mosalig siya nimo.

NOY KULAS

