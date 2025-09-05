Tambagi ko Noy Kulas: Naguol kay di kaanak

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Ruel, 33 years old, minyo pero wala pa mi anak.
Uyab na mi sa akong misis since college. After almost a decade sa among relationship, nagpakasal mi. Four years na na mi nga minyo, but wala pa mi nakaanak. Ako hinuon duna koy anak before mi naka-relationship kay kining batan-on pa kaayo ta, dili maghunahuna sa consequences. Gusto kong makaanak mi, bisan ang akong asawa. Yes, tinuod na nga successful mi sa among business nga gisudlan, but kada abot namo sa balay, ang amo rang mga iro ug helper ang mosugat namo. Lahi ra ang among friends nga happy kaayo sila sa ilang mga anak. Naa silay inspiration to strive more. Kami na feel namo sa akong misis nga empty.
Hinuon, niila nako ang akong anak ug nag-support ko until now. Pero naluoy ko sa akong asawa kay naguol siya nga wala pa mi nakaanak. Okay ra kuno niya nga magbuwag mi if dili siya makahatag og anak nako.
Unsa kahay maayo nakong buhaton, Noy Kulas, kay tan-aw nako usahay depressed siya. Gibuhat na namo ang tanan pero wala gyuy nahitabo. Please tambagi ko.
RUEL
Ruel,
Ang imong asawa wala nag-inu-sara nianang iyang gibati karon. While dunay mga babaye nga dili ganahan manga-nak, daghan sang mga babaye, labina mga asawa nga nangandoy og anak, hayan aron mas ma feel nilang magtiayon ang ilang panagpuyo. Naa man say ubang mga babaye, lakip na mga minyo, mas ganahan og pet. Ang imong asawa mas ganahan gyud nga makaanak mong duha mao nga naguol siya. Daghan nang mga magtiayon nga sama ninyo nagtinguha nga makaanak, apan pakyas sila. Bisan gani ang mga ningdangop na og mga doktor, hayan mao sab nay imong gipasabot, pakyas.
Again, naay mga magtiayon, sama sa uban nakong friends, nanagop gyud og mga masuso kay tingali, mas ma-feel nila nga ila gyud nga anak kay sila ang nagmatuto. I know some of them personally. Alang nako, medyo younger pa man mo, huwat lang una kay basin ihatag na sa Ginuo if dili mo moundang sa pagpangayo. Wala may imposible niya. But talk to your wife nga dili mabalaka nga until now wala pa siya namabdos. I-discuss ninyo ang possibility sa pag-adopt kon dili man gyud mo makaanak few years from now. Timan-i lang nga dunay ubang mga babaye nga wala nakaanak ug dihang niabot og 40 years old, diha na namabdos. Ayaw lang gyud mo hunong sa pag-ampo.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com