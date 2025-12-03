Tambagi ko Noy Kulas: Naigo sa ‘igsuon’

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Lyang, 38 years old. Single pa ko but nakarelasyon na ko in the past but failed. Ang akong mama duna ni sinagop nga di legal. Naa na sab ni siya sa mid 30s. Naa na siya puyo sa among balay sukad bata pa siya. Close mi but sukad namatay ang akong mama, mag-ulian na siya sa ilang lugar. Naay time nga nikuyog ko niya sa ilaha.
Hangtod nga naanad na ko mokuyog if mouli siya. Way malisya ang mga tawo kay magsuon ang ilang pagtan-aw namo. Pero luyo ini ang wa mahibaw-i nagkarelasyon mi ug mabdos ko karon nga siya ang amahan. Nasuko og maayo ang akong maguwang ug gipalayas ming duha kay nagpakaulaw lang kuno ko. Unsa may akong buhaton, Noy Kulas, nga di man gyud madawat sa akong pamilya ang among relasyon? Di sab sila mosugot nga magminyo mi kay samot na ang ilang kaulaw. Please tambagi ko.
LYANG
Lyang,
Ayaw na mo pag-agad sa imong pamilya kay mahimo man kaayo ninyong mo-decide nga kamo lang. If gusto mong magminyo, wa gyud nay babag kay di man legally adopted nang imong uyab nga giisip nimong igsuon. If legal pa, kana problema na legally.
Nauwaw imong pamilya kay ang ilang hunahuna kana siya sakop sa pamilya. Ethical ang ilang isyu diha. So sabta lang sila. But ayaw mo pag-agad unsa man ang ilang gusto. Molabay ang panahon madawat ra na nila ang inyong sitwasyon.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com