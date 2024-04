Tambagi ko Noy Kulas: Naka-like sa way gusto

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko sa pangan nga Jena, 22-anyos ug taga Cebu City.

Naa koy ganahan nga kauban nako sa work nga 40 years old na nga lalaki. Single pa siya until now kay wa kuno siyay hilig og relationsip kay samukan siya. Hilig ni siya og laag kuyog sa iyang mga barkada. Kini iyang rason kon nganong di siya ganahan og relasyon kay di siya gusto nga dunay magbuot niya.

Karon naa koy kauban nga 25 years old nga nanguyab nako pero di ko ganahan kay for me childish kaayo manulti. Ngano kaha ni, Noy, nga duna tay ganahan nga tawo pero di sab ganahan nimo? Naay nakagusto nimo, di ka sab ganahan. Unsa kaha kon ako ang mosulti sa akong feeling niya. Di ba lain paminawon? Di kaha ko niya ipanabi nga grabe ra ko ka flirt? Please tambagi ko.

JENA

Jen,

Natural ug common nang mga hitabo nga naa tay ganahan nga tawo, apan di sab ganahan nato. Naay nakagusto nato, di sab ta ganahan. Apan di sab kanunay kay naa say daghang mga higayon nga mutual ang feeling. Mao bitaw dunay magkauyab.

Gusto ka nga mosulti sa mao nga lalaki sa imong feeling? Depende sa sitwasyon ug pagkatawo. Sa akong tan-aw, not good nga mosulti ka niya tungod kay siya mismo di ganahan og relasyon. So way punto o rason nga imo siyang sultihan sa imong na-feel niya. Duna may mga tawo nga ingon ana niya nga di ganahan og samok o commitment. Mas ganahan sila nga way kabilinggan sa kinabuhi, kon di ang ila lang kaugalingon sila naka-focus. You have to respect that nga di sila ganahan nga mahigot sa relasyon.

Okay ra unta nga mosulti ka kon suod pa mo nga higala, kanang makalaum ka og confidentiality gikan sa lalaki. Apan kauban ra man mo sa trabaho. So, way garantiya nga di siya manabi nga nanguyab ka niya. Manguyab ang tawag niana kay nisulti ka man sa imong feeling ngadto niya. So, it is better to keep it to yourself na lang. Ayaw pagdali kay bata-on ka pa kaayo. Moabot ra lagi ang right guy nimo.

NOY KULAS

