Tambagi ko Noy Kulas: Nakabuntis

Dear Noy Kulas,
Alyasi lang ko og Elmer,47 years old. Minyo ko, apan gibiyaan ko sa akong asawa kay nikuyog og laing lalaki. Mga 10 ka tuig na to ang milabay. Within the years nga wa na ang akong asawa, duna koy nauyab nga mga babaye. Wa koy gi-serious kay makatagam baya ang gibuhat sa akong asawa. Gawas pa, di ganahan ang among mga anak nga makig-live in ko og laing babaye kay basin kuno biyaan lang gihapon ko. Nitagam na sila kay hapit ko naghikog apan maayo na lang gani kay nabantayan ko sa akong sister mao wa nadayon. Two years pa una ko naka-move on.
Last September nag-reunion ang among high school batch. Nagkita mi sa akong crush nga didto na sa abroad nagpuyo. Akong nahibaw-an nga biyuda na siya for three years. Kay ganahan lagi gihapon ko niya, ako siyang gisultihan. Uyab na dayon mi ug one week kong gapuyo uban niya sa condo. Unsa bang pagkaunsaa, Noy Kulas, nimabdos man siya karon kay wa pa diay siya nag-menopause. Wa siya ga-expect nga momabdos. Gusto niya mouli siya ug magminyo aron iya kong madala sa abroad. Makasal ba mi? Dugay na man ming nagbuwag sa akong asawa. Di ba ko makiha niya?
ELMER
Elmer,
Sadly, bisan pag 20 ka tuig na mong nagbuwag sa imong asawa, minyo gihapon mo. Effective gihapon ang inyong kaminyuon kay wa man ma- annulled. Kon annulled pa, okay ra gyud kaayo. Ang nilapas na mao ang pag-file unta nimo og kaso batok sa imong asawa. Sa akong nahibaw-an seven years ang prescription period sa pagkiha. Apan wa man nimo buhata ang imong katungod sa pagkiha, di na ka makakiha, but better consult a lawyer.
Kon ikiha ka ba, I don’t think iya ning buhaton. Gibiyaan ka man gani niya, ikiha ka na hinuon? Gawas pa, siya ang nakasala sa inyong kaminyuon, di ikaw, so wa siyay moral ground kay siya ang nakasala sa inyong kaminyuon. So, ayaw na hunahunaa. Ang imong planuhon uban sa imong uyab mao ang imong pagkuyog niya sa abroad ug pagpahibawo sa imong mga anak kabahin ani nga kalambuan. They have the right to know. Sa abroad pwede kang maka-file og divorce aron makasal mo didto. Apan dinhi sa Pilipinas, in the eyes of the law, kasado gihapon mo sa imong asawa kay di man ilhon sa atong balaod ang divorce. Apan sa ako nang giingon, di na mogukod ang imong asawa. Mas maayo gani nga sayo pa, file na lang og legal separation by consulting a lawyer aron ang inyong estate mabahig ug mabahin kon naa man.
NOY KULAS
