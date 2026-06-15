Tambagi ko, Noy Kulas: Nakalimtan

Dear Noy Kulas,
Maayong adlaw. Itago lang ko sa ngan nga Alan, 42 years old. Naa koy sitwasyon nga murag salida ang sugilanon pero tinuod gyud nahitabo sa akong kinabuhi. Tulo ka tuig na mi sa akong uyab ug daghan na kaayo mi og naagian nga kalisod ug kalipay. Nagplano na gani unta mi sa among kaugmaon.
Apan usa ka adlaw, naaksidente siya ug naigo ang iyang ulo. Human sa operasyon, nakamata siya pero adunay bahin sa iyang memorya nga nawala. Nailhan niya ang iyang pamilya, mga higala, ug mga kauban sa trabaho, pero ako wala gyud siya makaila.
Mas sakit pa gyud kay karon nagkasuod na usab siya sa iyang first love nga iyang nahinumduman pa diri sa Mindanao. Samtang ako, kada adlaw nagtan-aw lang ko niya nga malipayon uban sa laing tawo bisan ako ang nagbantay ug nag-atiman niya sa hospital.
Ang iyang pamilya niingon nga pasagdan lang sa nako ug basin mobalik ra ang iyang panumdoman. Apan kapoy na kaayo maghulat sa usa ka tawo nga dili na kahinumdom nganong nahigugma siya nako. Ang akong pangutana kon mopadayon ba kong maghulat nga mahibalik ang among relasyon, o dawaton na lang nako nga bisan buhi pa siya, nawala na ang babaye nga akong gihigugma? Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?
ALAN
Alan,
Kon tinuod kang nahigugma niya, huwata kay basin maulian ra gyud tuod ang iyang memory. Ang tinuod nga gugma andam mohuwat bisan tingali pa sa kinatumyan sa panahon. Mao nay tinud-anay nga gugma. Tinuod sakit nga huna-hunaon nga magtan-aw ka nilang duha sa iyang kanhi nga unta iya na man nga past samtang ikaw mao unta ang present. Apan wa kini niya tuyoa. Tungod kini sa iyang pagka-aksidente ug karon giduwaan ka sa mga hitabo.
While maghuwat ka, patabang usab sa iyang pamilya nga anam-anam ka niyang mahinumdoman. Basin ang inyong social media posts, inyong pictures nga imong na-save hayan makatabang na. Pangutana sa doctor sa kahigayunan kon maulian ba usab siya o di. Kon makatabang ba sab sa pagpahinumdom kaniya ang inyong mga hulagway.
If wa na gyuy kahigayunan ug imo nang gihurot ang imong panahon uban kaniya bisan sa nahitabo niya, hinayhinay na lang sa pagbiya niya aron maka move on ka. Di maayo nga imong ipugos kaniya ang paghinumdom bisan di na mahibalik kaniya ang inyong kagahapon.
NOY KULAS