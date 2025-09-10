Tambagi ko Noy Kulas: Nakapabuntis

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa name nga Nita, 62 years old. Biyuda na ko for 10 years.
Mga five years na kong dunay live-in partner. Manghod nako ni siya og 20 years. Nagkaila mi tungod sa akong business nga buy and sell. Same mi og business.
Pag-propose niya nga mag-live-in mi, nisugot dayon ko bisan kon worried ang akong mga anak kay manghod lagi kaayo nako.
Pursigido kaayo siya nga makig-live-in nako. Nakauyon ko kay way bisyo ug maayo sa negosyo.
Karon nahugno ko kay akong nahibaw-an nga nakapamabdos siya og 34 anyos nga ilang silingan kaniadto.
Niangkon siya nga nakahilabot siya sa babaye apan kaduha ra. Dili siya motuo nga siya ang amahan kay sa wala pa mi, kadaghan sa mga babaye nga iyang nakarelasyon, way bisan usa nimabdos.
Unya ingon pa niya known ang babaye nga bisan kinsa lang ang karelasyon nga lalaki. GF ng bayan gani ang tawag.
Ako na siyang gibuwagan ug gipalayas but wala nisugot kay ako ang iyang love. Ako lang una siyang gipapauli sa ilang balay.
Noy Kulas, gusto nako nga ma-settle sila ug kon mahimo pakaslan ang babaye bahala og sakit alang nako. Sakto ba ko?
NITA
Nit,
If wala siyay gusto sa babaye, bisan siya pa ang moangkon o mogawas nga amahan, dili gyud siya mapugos. Naa na sa atong balaod sibil nga way tawo nga mapugos o pugson sa pagpakigminyo.
Sudlan ang kaminyuon nga dunay free will. Kon mamatud-an nga siya ang amahan, mapugos siya sa pagsuporta sa bata, but dili ang pagpakigminyo.
But ang paternity ma contest na pinaagi sa DNA testing nga hasol ug gastuhan gyud og kuwarta.
Ang babaye maoy mogasto kon gusto niyang i-prove ang paternity. Ipa-settle lang una niya ang problema. If dili ka pa makadawat sa nahitabo, ayaw lang una baliki. But ayaw siya pugsa nga pakaslan ang babaye ug mangamahan kon duna siyay doubt.
Sa pagkakaron, kanang imong pagpabiya niya is the right decision samtang bag-o pa ang hitabo.
Wala pa ni-settle ang feeling nimo sa kasuko ug kahiubos ingon sa babaye ug pamilya niini.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com