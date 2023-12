Tambagi ko Noy Kulas: Nakarma sa duha

Dear Noy Kulas,

Ako si Fred, 24 years old na. Nag work ko karon sa usa ka company dinhi sa Cebu City.

Since high school ko playboy na ko kay gasalig lagi ko nga hitsuraan but ang akong sexual experience nagsugod sa 18 years old na ko. Baptism kuno to ingon sa akong mga barkada.

Sukad pud ato kay bisan kinsa na lang ang akong giuyab, apil na mga minyo. Nahulog ko og part-time callboy kay mopatol ko og mga babaye nga mobayad, kanang bisan senior citizen na.

Niundang ko anang bisyuha sa naka work na ko. Wa ko ga expect nga moabot nako ning akong problem karon. Nakauyab ko og duha nga puro nako close friends. Ang usa akong college classmate while ang usa akong kauban sa work. Bag-o ra ko nasakpan nga duha sila nga akong GF. Karon dungan sila nga nibuwag nako ug sakit kaayo. Makigbalik lang sila if naay usa nila nga makig-split ko.

Naglibog ko kay bisan asa nila bug-at para nako. Sakit kon mawala nako bisan hain nilang duha. Noy, karma na kaha ning nahitabo nako? Unsa kaha akong buhaton nga makalampos ko aning akong na feel karon? Please tambagi ko.

FRED

Fred,

What goes around, comes around. Mao tingali na ang nahitabo nimo. Kanang karma tungod sa imo tingali’ng napasakitan nga mga babaye o mga pamilya sa imong mga gikarelasyon. Duna toy nasakitan nila human imo lang silang gipakisama nga mga duwaan.

Karon, naka-rea­lize na ka nga di diay lalim nga ikaw ang masakitan. Di pa ordinaryo kay duha pa ka mga babaye ang imong gihigugma. Bisan hain ana nila imong pilion, sakit gihapon ang resulta. Mao na makaingon tang karma gyud.

Imong buhaton mao ang pagtimbang kinsa nilang duha ang mas maayo personally. Anha ka sa character magbase, background sa pamilya ug of course, physical attributes.

Kon maglisod ka, ayaw na lang pagpili bisan asa nila. Antusa ang kasakit resulta sa imong pagpasakit sa mga babaye kaniadto.

NOY KULAS

