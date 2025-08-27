Tambagi ko Noy Kulas: Nakasakop

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa name nga Nimfa, 46 years old, minyo, nagtrabaho sa usa ka office.
Gamay ra ning akong problema kay parte ni sa konsensya tungod sa dili maayong buhat sa usa ka tawo. Ang akong boss buotan kaayo nga pagkatawo. Gi-treat ko niya as younger sister kay dugay na ko nag-work niya as secretary, dihang single pa ko. Dunay mga affair sa ilang family nga naa ko ug akong pamilya. Kini ang rason nganong nasakitan ko sa akong na-discover kay family na ang among treatment.
Nasakit na ang akong boss og diabetes but daghan man og kuwarta, so managed kaayo niya ang blood sugar. But mao lagi na, duna gihapoy effect nga dili maayo sa lawas. Nagduda ko mao na ang naka-trigger nagbisyo iyang asawa, nangabit. Nakaingon ko nangabit kay dili lang twice ko nakakita niya nga nisakay sa sakyanan sa lalaki nga wala nako mailhi. Unya kissing kaayo silang duha nga intense, as if hunahuna tingali nila nga puro sila single. Magpatambag unta ko nimo unsay akong buhaton aron akong mabadlong kay luoy ang iyang husband nga buotan kaayo. Nakonsensya ko naghunahuna.
NIMFA
Nimfa,
Manghilabot ka o dili? Mao na ang imong duha ka choices. Bisan tuod suod mo, mahimo rang imong pasagdan ang asawa sa imong boss. Kon gusto kang manghilabot, mahimo man, but lisod ang anonymity karong panahona unless mogamit ka og fake account aron maka-send ka og message niya. Mahimong imong i-take note ang mga dapit, oras diin nimo siya nakit-an. Unya if pwede makuhaan og picture mas labing maayo. Imong i-send as message or email. Dunay possibility nga ang pics anang lalaki naa ra sab sa account sa misis kon duna siyay Facebook.
Imong i-warn ang imong maam nga kon dili nila undangon ang relasyon nga ilegal, imong pahibaw-on ang imong boss sa iyang pagpangabit. Mao ra ni ang paagi nga dunay possibility nga sila moundang. Possibility lang kay basin kaya sa lalaki nga magpuyo silang duha ug magpalayo og laing dapit, mabiyaan ang imong boss.
Careful lang nga dili ka mailhan ug mahibaw-an.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com