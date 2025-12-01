Tambagi ko Noy Kulas: Nakuyawan

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa name nga Lemuel, 32 years old. Related sa lovelife ang akong problema.
Duna koy girlfriend nga ta-gu-on lang nato sa name nga Reah. Nisulti siya nako nga 18 years old na siya ug dinhi ang problema.
Duna koy mga amigo nga nitambag nako nga di mokompyansa kay known ni nga playgirl. Bisan kinsa lang kuno ang mauyab niya. But wa ko naminaw nila kay opportunity na kaayo nga siya nag-flirt nako, ako siyang gisakyan. Guwapa ning bayhana ug maayo sab sila pagkabutang. Humot kaayo ug makatintal gyud. Karon four months na mi. Suwerte kuno ko ingon sa iyang mga amiga kay nilanat mi og taas kay two months ra kuno sagad ang relationship ani niya.
Duna nay nahitabo namo ug di diay ko first ang nakahilabot niya. But wa unta ko maproblema pero karon akong nahibaw-an nga 17 years old pa lang siya. Mag 18 siya next year pa. Di ba makiha ko ani if ireklamo ko kay minor pa siya? Please tambagi ko kay nahasol na kaayo ko.
LEMUEL
Lemuel,
Nag-edad na man siya og 17 years old so di siya masulod sa edad nga maisip nga statury rape kon imo siyang nahilabtan. Duna man gani say exception ang amended nga balaod, Republic Act 11648, kay if both adolescents ug close-in ang edad nila nga di molapas og 3 years ug consensual ang hitabo kon sinabutan, di kini maisip nga statutory rape.
Gawas kon butangbutangan ka makiha ka niya og rape labina if momabdos unya di ka manubag. Minor pa ra ba so mag-amping ka. Undangi na ang paghilabot niya kay basin magbunga ug mapugos ka pagpanubag kay minor pa. Gipahimangnuan na man ka, mas maayong maminaw sa mga higala. Samtang sayo pa, paglikay lang gyud.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com