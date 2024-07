Tambagi ko Noy Kulas: Nalab-anan kaseloso

Dear Noy Kulas,

Magpatambag ko nimo sa akong problema parte sa akong boyfriend. I-hide lang ko sa alyas nga Daisy. Itago sa alyas nga Romy ang akong boyfriend.

Four years na ang among relationship ug maayo ang dagan sa tanan. Nausab lang ni sa akong pagbalhin sa work diri sa Manila. Nagsugod mi adtong panahon sa pandemic. Nag-chat, nagkita ug nagka kami na. Happy kaayo mi sa among relationship. Nausab lang ni dihang naka decide ko nga mo-transfer og work for greener pasture kay duna may maayo nga offer.

Pero kada adlaw mi mag video call. Unya every quarter mouli ko diha ug naa siyay time nga akong gihatag niya but grabe ang pagkaluoran ug seloso. Maglibog ko kay kon mo post ko sa akong profile sa social media nga naay tupad nga lalaki nga officemate, magselos siya. Kon di na ko mag post, gaunsa kuno ko nga wa na koy post. Usahay grabe siya makapangisog sa among calls unya ang mga sinultihan sakit kaayo.

Two weeks na wa nako siya tubaga ug nakahuna-huna ko nga i-block siya aron ko dunay peace of mind. Mouli ko diha nga makigbuwag niya. Sakto ba ang akong buhaton ug plano? Please tambagi ko, Noy. Daghang salamat.

DAISY

Daisy,

Kon di na siya maminaw og katarungan ug kanunay magduda unya nakadisturbo na sa imong trabaho ug pang-adlaw-adlaw nga pang­huna-huna, mas maayo nga putlon na lang ang relasyon. Sa ingon niana nga sitwasyon, mas maayo nga mag-iyahay na mo og kinabuhi, mag move on.

Sa relasyon man gud, giki­na­hanglan kaayo ang trust sa usa’g usa. Mao ni ang pundasyon nga magpalig-on sa relasyon.

Gikinahanglan usab ang tinguha nga motunhay, molahutay ang relasyon busa gikinahanglan ang pagsinabtanay. Kon way pagsinabtanay, pirme lang ang away. Pananglitan busy ang usa ka party sa work, angay mosabot ang pikas. Kanang di magdudang gipadaplin na.

Usa sab sa dako nga babag ang distance ninyong duha. So, expected na nga mahitabo na kay dako ang kausaban basta mosulod na ang distance sa relasyon. Sagad mosulod na ang gubot, busa mas maayo nga kon wa ni maayo nga dagan, ang pagputol is the best alternative.

NOY KULAS

