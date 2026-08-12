Tambagi ko, Noy Kulas: Nanapat

Dear Noy Kulas,
Good day. Please hide my real name. I am Meka, 27 years old. Naa koy boyfriend. Two years na mi niya ug ever since, rocky na ang among relationship. Mag-split mi unya mag-uli na sab. Maluoy ko niya kay broken family siya ug gamay ra ang iyang friends kay medyo aloof siya. Init pa gyud og ulo. Few months ago, nagkalalis ming duha and he hit me. Nasuko kaayo akong family kay naka-dare siya og hit nako. Pabuwagan siya sa akong family, but nangayo siya og sorry ug kon mamugos kong magbuwag mi, mag-suicide siya. Mao na akong nahadlukan. Naa ra ba sa iyang character nga tinud-on unsay iyang isulti. Unsaon nako pag-break up niya nga di siya mobuhat og dautan?
MEKA
Mek,
Posibleng iyang tinud-on ang iyang bahad o ba kaha threat lang niya ni aron di nimo siya buwagan. Ang maayo nimong buhaton istoryahi ang iyang family. Sultihi nga gusto ka nang molingkawas gikan sa inyong relasyon tungod sa iyang gibuhat nimo. Sila na ang momaymay sa imong boyfriend. Ingna sab siya nga iyang usbon ang iyang kaugalingon, kay di na makaayo ninyong duha in the future. Ingna siya nga kon gusto siyang magpadayon ang inyong relasyon, kinahanglan nga mag-usab siya.
Kon gusto kang magbuwag mo, hinay-hinaya og sulti hangtod nga makadawat siya. Sa laktod, imo lang siyang anaron nga wa ka na sa iyang kinabuhi. Usba ang frequency sa inyong panagkita.
NOY KULAS