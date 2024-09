Tambagi ko Noy Kulas: Nang-hijack, makig-uli

Dear Noy Kulas,

Kadaghan na ko nibasa ug na­minaw sa imong programa kada Biyernes but wa ko mag-expect nga makapatambag ko nimo. I-hide lang ko sa alias nga Meme. Mga two months pa lang mi nagbuwag sa akong boyfriend of 3 years. Wa ko mag-expect nga magkabuwag mi kay daghan na ang mga monthsary nga among gi-celebrate. But I caught him cheating not once, but thrice. Ang worst pa gyud kay duha sa iyang giuyab akoang mga barkada nga traydor. Wa ko mag-expect nga makabuhat siya nako niadto.

Karon ang akong problema kay ang akong e-mail ug social media accounts iyang gi-hijack. Iyang gipang-ilisan og passwords. Wa hinuon siya nag-log in sulti sa iyang mga barkada nga close niya. Iya lang ning iuli nako if makigbalik ko. Worst pa gyud kay naa niya ang akong USB nga naa didto ang among intimate moments. Kahibawo na tingali ka sa akong pasabot but wa siya naka-open ug wa siya nakahibawo sa password kay gipabutangan nako sa akong kauban nga IT tech.

Noy, unsa may akong buhaton? Gusto siya nga makigbalik nako ug nangayo siya og pasaylo nako. Iyang gipamuwagan ang akong mga barkada kay gusto siyang magkauli mi. Ingon sa iyang mga barkada nga nagplano ni nga kon magbalik mi, mo-propose siya nga magminyo mi. Mao ni ang akong gikalibgan karon. Nag-need ko sa imong advice. Thank you.

MEME

Meme,

Lisod masaligan ang tawo nga sama niya. Grabe ang iyang gibuhat kay ang iyang giuyab ang imo pang mga barkada. Mapasaylo pa ang ka usa, apan kaduha ug katulo na niya buhata, di na maayo. Red flag ni sa usa ka tawo. Diha sab nimo makita kon unsa siya nga klase sa tawo kay wa siyay respeto kay sa tanan imo pang mga barkada. Ikaduha, iyang gi-hijack ang imong social media account. Ang lalaki nga naa sa tarong nga panghuna-huna di mobuhat og ingon ana. Kani lain sab ni nga red flag kay makita nimo kon unsa ka ubos ang matang sa iyang pagkataw.

Ayaw pagpakig-uli niya. Instead gamita ang imong kauban nga IT expert aron matabangan ka pag recover sa imong accounts. Mahimo ra kaayo na. I-report sa barangay ug kapulisan ang iyang pagkawat sa imong USB. Ipatawag siya sa barangay isip unang lakang sa recovery sa imong USB. Kawat man nang iyaha busa maayo nga tinud-on. Uroy, ang inyong intimate moments maablihan, lain na sab nga problema. Busa, next time, ayaw intawon salig bisan imo nang boyfriend. Bisan gani sa suod nga mga higala kay basin usa ana nila, traydor diay sa last part. Suma gud, duha nila nauyab sa imong ex.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com