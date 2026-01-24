Tambagi ko, Noy Kulas: Nanghilabot

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa ngalan nga Peter, 34 anyos, minyo but di happy. Di ko happy kay sukad naminyo mi sa akong asawa five years ago, hilabtan gihapon mi sa akong in-laws especially sa babaye. Nakahibalo ko nga wa ko mauyoni sa akong mother-in-law kay duna koy history sa pagka-playboy kaniadto kay ang auntie sa akong asawa akong college professor nga nakaila kaayo nako. Apan kaniadto ra man to. Bisan dugay na wa gihapon mausab ang ilang pagtan-aw nako.
Di lang na mao, bisan sa among mga desisyon hilabtan gihapon mi. Gikan sa pagtagad sa among duha ka mga anak, ngadto sa finances. Sila ang magbuot namo nga unta wa man mi nagpangayo nila og kuwarta kay pulos mi dunay trabaho, maayo ang suweldo, ug duna mi perks or extra income nga madawat from the company.
Nisamot na ang ilang pagpanghilabot sukad mi naglain kay ngano kunong namiya mi sa ilang balay nga okay ra man kaayo ang space. Yes it was a nice, but not a home. Wa koy peace of mind kay hilabtanon lagi sila. Maayo gani kay buotan ug masinabtunon kaayo ang akong asawa. Ngano kaha nga bisan unsa nay akong gibuhat ing-ani man gihapon ang ilang pagtagad nako? Wa na lang ba diay chance nga mag-usab ang tawo? Unsa may akong buhaton nga mahunong na sila sa pagpanghilabot?
PETER
Peter,
Tingali sa nangaging katuigan, wa nimo gi-confront o atubanga ang problema. Imong istoryahan, uban sa imong asawa, parte sa ilang impression nimo nga palikero ka kun playboy. Kana tinuod na kaniadto nga ulitawo ka pa, apan pagkaminyo nimo nausab ka na. Paunaha og sulti ang imong asawa isip introduction.
Ang kanang pagpanghilabot, you can talk to your wife kay iya man nga pamilya ang nahingtungdan. Kon imoha pa na, imong responsibilidad ang pagsulti unta. Kay kon ikaw ang mosulti, base sa atong kultura, offensive nang butanga. Busa siya ang mas maayo nga mo explain sa iyang parents.
Natural ra gyud nang gibuhat sa iyang parents. Wa mo nag-inusara niana. Bisan gani sa ubang nasod, naay mga ginikanan nga ingon niana. Di na tungod kay wa sila nakauyon sa inyong handling sa mga bata ug finances, but nagtudlo lang sila base sa ilang kasinatian. Naa ra na ninyo sab nga inyong i-ignore. Don’t take it as an offense kay nagpasabot lang na nga concern sila, nagmahal sa mga bata. Kana lang aron magmalinawon ang inyong pagpuyo.
NOY KULAS
