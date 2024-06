Tambagi ko Noy Kulas: Nanghuwam nang-ghosting

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw kanimo, Noy Kulas. Masulbad unta nimo kining akong problema. Usa ko ka OFW ug ulitawo gihapon kay nitagam na ko sa mga relasyon nga akong naagian. Pero mao sab ni ang akong problema.

Naa koy ex GF mga 15 years ago. Itago lang nato sa ngan nga V. Kini si V nagkauyab mi og mga two years kapin but nagkabuwag mi kay iyang gipalabi ang lalaki nga dunay awto. Hilig man gud siya og mga laag unya ako pobre pa kaniadto kay anak og pobre pud.

Tungod sa akong kugi ug paninguha, nakahuman ko sa college, naka license ug dia na ko sa abroad. Wa koy karelasyon apan duwa-duwa na lang akoa sa mga babaye nga way lingaw pareho nako. Karon, adtong December, nag friend request si V nako ug nagkabalik mi kay nasayop kuno siya kaniadto. Naa siyay duha ka anak sa iyang bana.

Adtong March nanghuwam siya nako og P150,000 kay kuno operahan ang ilang anak nya wa silay money. Kini lagi nga salig kaayo ko niya, ni-send dayon ko og money nga way bisan usa nga iyang gipirmahan o proof. Human ato, di na siya ma contact sa sige nako og chat. Until nga ang iyang bana nakabasa sa akong chat, gitubag ko ug ni video call. Akong gitubag ug nagkalalis mi. Ni-deny siya sa gisulti ni V kay ang kwarta kuno gipadala nako giwaldas ra. Ni-warn siya nga undangon na nako og communicate ang iyang asawa.

Noy, di baya gamay ang P150,000. Makuha pa kaha to nako? Unsay akong buhaton? Please tambagi ko.

KALOY

Kaloy,

Una, i keep ang inyong chat conversation kay magamit na nga ebidensya. I-save, labina pi­­naagi sa screenshots aron ma­­ga­mit nimo sa pagpaningil. Da­­wa­­ton na man na karon sa korte. Ipatawag na sa barangay kon diin siya nagpuyo. But mas ma­ayo nang mangayo ka og pasaylo sa bana una ka moatubang.

Ikaduha, what I mean sa pag-atubang, mouli ka diri sa Pilipinas aron magkaatubang mo. Mahimo ra unta og special power of attorney but mas maayo kon ikaw ang maningil. At least personal kang makapangayo og pasaylo sa bana, kana kon tinuod ang tanan nga gipanulti niya ug tinuod ba sab to nga bana. Naa ka pay kapin sa 3 years sa pagpaningil niya.

Ikatulo, undanga ang imong duwa-duwa sa mga babaye. Tan-awa karon, naproblema na ka kay sa ikaduhang higayon, naisahan na sab ka ni V.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com