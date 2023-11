Tambagi ko Noy Kulas: Nangigi

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Tagoa lang ko sa ngan nga Inday Lyn.

Naa koy live in partner. Okay ra gyud kaayo ang among panag-uban. Buotan kaayo siya, masinabtanon ug kugihan. Duha na mi ka tuig nga nag-uban.

Ani man gud ni, Noy, 12 sila ka buok ug mahulog nga siya ang breadwinner sa ilaha kay sukad nga wala na ang iyang papa, siya na ang naggasto sa ilaha. Sa among pag-ipon sayo ra kaayo one month pa lang mi, gipamay-an na ko niya kay ganahan na sab siya magminyo. Ganahan na siya nga naa nay pamilya.

Ang ako gyud nga problema karon kay murag di ko nila gusto kay kon moadto ko sa ilaha, mura ra ko’g di nila kaila. Kontrahan pa ko kon magkalisod. Okay ra man unta og bisa’g smile lang gyud nga naa ko, pero wala bisan tagad man lang nila. Maora ra ko’g laing tawo. Di ko ganahan sa ilang trato nako.

Naglibog ko. Basin nangigi sila sa ilang igsoon ba. Wala man nako gihangol ang akong partner nila. Kon naa ang asawa sa usa ka igsuon, grabe ang ilang ka tisngi. Tambagi ko, Noy Kulas, unsa ang akong buhaton.

INDAY LYN

Inday Lyn,

Klaro kaayo na nga nangigi ang iyang pamilya sa imoha. Ingon pa nimo nga breadwinner ang imong partner sa ilahang pamilya. Basin sukad sa panagpuyo ninyo, natibhangan na ang iyang gihatag ngadto sa iyang pamilya. Unya, ang kanang asawa sa iyang igsuon basin maghatagan sab, mao nang dako sila og ngisi kon naa ni sa ilaha.

Makalain tuod kon ingon niana ang managlahi nga pagtagad kay ikaw ingon sa gikontrahan samtang ang pikas okay ra. Dunay bias. But mas maayo sab kon imong tan-awon ang imong kaugalingon kon duna ba sab silay mabasehan sa wa nila pagkauyon nimo. Naa man guy aspeto sa atoang personalidad nga wa nato nakita, apan nakita sa ubang mga tawo. Mao nga mahibulong ta kon ngano nga lain ang pagtan-aw o perception sa uban kanato. Niini, mas maayo kon makigsulti ka nga prangka with your partner samtang wa pa mo magpahigot sa kaminyuon aron maresolbar daan kon unsa man ang wa pagsinabtanay ninyo. Basin naa lang pud sa kakuwang sa komunikasyon nagasukad ang tanan. Ipaubos ang garbo kon sa imong tan-aw worth ang effort alang sa inyong relasyon.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com